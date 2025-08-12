「着痩せ効果◎」「透け感がお上品！」【ユニクロ】ユニ女ベタ褒め♡「万能シャツ」

洋服を新調したいけれど、どれを選べばいい？ そんな人におすすめしたいのは、ユニ女もベタ褒めしていた【ユニクロ】の「万能シャツ」です。サッと羽織るだけで、トレンドライクな着こなしが叶いそうなデザインで、今から秋まで着られそう。さらに、オンにもオフにも着回せて、冷房対策にも使えるなんて、まさに、万能アイテムと言えるかも……！

一点投入で旬度アップ！ シーンレスに使える優秀アイテム

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

ほんのり透け感のある素材が、軽やかで涼しげなシアーシャツ。サッと羽織るだけで、旬のレイヤードコーデが簡単に完成するはず。襟付きデザインできちんと感もプラスできるので、プライベートにもお仕事にも幅広く活躍しそうです。

サイズアップもおすすめ！ 大人っぽモノトーンコーデに

「ゆったりしたオーバーサイズシルエットで、体のラインを拾わず着痩せ効果◎」とコメントする、@mhi_7746さんは、身長166cmでXXLサイズをチョイス。あえてサイズアップして、ゆったりとしたフィット感を楽しんでいる様子。ホルターネックブラトップを合わせてセンシュアルなムードをまとえば、大人に似合うモノトーンコーデが完成。

上品な透け感でテイスト問わず着回せる

「程よい透け感がお上品」、「きれいめ / カジュアルにも使える万能アイテム」と、@co_co_nanaさんも絶賛。洗練されたホワイトコーデにオリーブカラーのシアーシャツを羽織って、夏っぽく涼しげなスタイリングに。インナーの露出をセーブしつつ、さりげなく肌見せを楽しめるのも嬉しいポイントです。

冷房対策にも活躍！ デニムと合わせて最旬カジュアルコーデ

「冷房対策にも使えるから真夏も欠かせない」と、@kanaripo216さんも愛用中。カーブジーンズを合わせれば、最旬カジュアルコーデが完成。シアーシャツとバッグ、サンダルをブラックで統一して、大人の品格もアップさせて。

