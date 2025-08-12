ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ US¥¹¥Á¡¼¥ë¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¡¡1¿Í»àË´¡¢Ê£¿ô¿Í¤±¤¬
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇúÈ¯¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¼þÊÕ½»Ì±¤ËÂÐ¤·ÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âµß½õ³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
