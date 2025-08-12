µÏ¿ÅªÂç±«¤Î·§ËÜ¸©¤Ç2¿Í¿´ÇÙÄä»ß 3¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢3¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤Ç¡Ö¤¬¤±Êø¤ì¤¬µ¯¤¡¢¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Ö¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÉ×¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÉ×¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·§ËÜ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤ÇÍÑ¿åÏ©¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë70Âå¤Î½÷À¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢3¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¦¤Á·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»ÔÃæ¤Î¶Àî¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤Ë¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¤ËÍî¤Á¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«·§ËÜ»Ô¤ÎËÌ¶è¤ÈÆî¶è¤Ç¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÃËÀ2¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£