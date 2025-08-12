ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１９０ドル安 シカゴ日経平均先物は４万２３３０円
NY株式11日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 43984.90（-190.71 -0.43%）
ナスダック 21427.77（-22.25 -0.10%）
CME日経平均先物 42330（大証終比：+510 +1.21%）
欧州株式11日終値
英FT100 9129.71（+33.98 +0.37%）
独DAX 24081.34（-81.52 -0.34%）
仏CAC40 7698.52（-44.48 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.756（-0.006）
10年債 4.275（-0.008）
30年債 4.843（-0.006）
期待インフレ率 2.403（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.696（+0.006）
英 国 4.565（-0.036）
カナダ 3.390（+0.007）
豪 州 4.247（+0.000）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.02（+0.14 +0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3405.80（-85.50 -2.45%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119674.94（+1312.55 +1.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1772万8646（+194441 +1.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
