NY株式11日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　43984.90（-190.71　-0.43%）
ナスダック　　　21427.77（-22.25　-0.10%）
CME日経平均先物　42330（大証終比：+510　+1.21%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9129.71（+33.98　+0.37%）
独DAX　 24081.34（-81.52　-0.34%）
仏CAC40　 7698.52（-44.48　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.756（-0.006）
10年債　 　4.275（-0.008）
30年債　 　4.843（-0.006）
期待インフレ率　 　2.403（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.696（+0.006）
英　国　　4.565（-0.036）
カナダ　　3.390（+0.007）
豪　州　　4.247（+0.000）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.02（+0.14　+0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3405.80（-85.50　-2.45%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119674.94（+1312.55　+1.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1772万8646（+194441　+1.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ