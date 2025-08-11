言われたら脈ナシ確定です。男が好きな女性に「絶対言わないこと」
どんな男性も、好きな女性にしか使わないセリフがあると同時に、好きな女性に絶対使わないセリフがあります。そこで今回は、男性が好きな女性に「絶対言わないこと」を紹介。もし言われたら、残念ながら脈ナシと判断しましょう。
「今から会えるかな？」
男性からご飯や遊びに誘われることは誰しも経験ありますが、大事なのは男性が「いつあなたと会いたがっているのか？」ということ。もし「今すぐに会いたい」と言われている場合は、脈なしだと思ったほうがいいかも。なぜなら、本当に好きな女性を誘うときは相手の都合を優先するからです。
「最近仕事が忙しいんだよね」
好きな男性をプライベートで誘うことは、女性側もよくあると思います。しかし、その際に「仕事が忙しい」と断られたことありませんか？ １回だけならまだしも、複数回同じ理由で断られる場合は間違いなく脈なし。逆にあなたのことを好きなら、たとえ忙しくても頑張って時間を作ろうとするでしょう。
「他にも誰か呼ぼうか？」
男性と一緒にどこか出かける際に、相手から「他にも誰か呼ぶ？」と言われるケースもあるはず。このセリフも、男性が脈ナシの時によく使う言葉です。もし脈ありなのであれば、できる限りあなたと２人きりになろうとするでしょう。
「あまり無理しちゃダメだよ」
体調が悪いときに、男性から「大丈夫？無理しないでね」と心配された経験があると思います。そんな優しいセリフに思わずキュンとしてしまう女性もいると思いますが、これは相手が誰であろうと一般的に使われるセリフ。なので、男性から好かれているかも…と思い込むのは時期尚早でしょう。
今回紹介したセリフを言われたからといって必ずしも脈ナシとは言い切れませんが、その可能性は高いと思っておいたほうが賢明です。ぜひ覚えておきましょうね。
