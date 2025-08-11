「元カノが〜」が口癖？未練たらたら男子と交際NGな理由とは
男性から「前の彼女は〜」「元カノと来たことあるんだよね」といったセリフを聞いて、なんとなく心がざわついたことはありませんか？そこで今回は、そんな元カノを引きずる未練たらたら男子と交際NGな理由を解説します。
元カノを引きずっている＝心の整理ができていない
過去の恋愛をなかなか手放せない男性は、「自分は悪くなかった」と正当化したい心理を抱えていたり、美化された元カノ像に執着しているケースが少なくありません。つまり、未練ではなく“心の整理ができていない状態”と言えます。いずれにせよ、そのままでは“今の恋”に集中できません。
比較される恋は、あなたの価値を曇らせる
「元カノのほうが〇〇だった」といった比較するような発言。「聞き流せばいい…」と思いつつも、じわじわと自己肯定感を削っていきます。恋愛は、新しい関係を築いていくもの。過去の基準で評価される恋は、あなたの魅力をきちんと見てもらえていないサインでしょう。
本気で恋をしていれば、元カノについて話題にしない
本気で“今の恋”を大切にしたい男性は、自然と過去に執着しなくなります。元カノの影がちらつくのは、あなたが「今この瞬間の恋」に向き合えていない証拠。比べられる恋に疲れてしまう前に、「私は今ここにいる存在なんだ」と、自分の価値をしっかり主張しましょう。
あなたは元カノの“代わりの存在”ではありません。本当の意味で“幸せな恋”をしたいなら、今のあなたをちゃんと見てくれる男性を選んでくださいね。
