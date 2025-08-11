彼氏には「NG」です。不幸な恋愛となる可能性が高い男性とは
最初の印象は悪くなかったとしても、「彼氏にしちゃダメだ」と感じる男性っているもの。
そこで今回は、そんな不幸な恋愛となる可能性が高い男性の特徴を紹介します。
口だけで行動が伴っていない
口が達者な割に行動のともわない男性を彼氏にしない方がいいでしょう。
そういう男性は単純に頭の回転が速く理屈っぽいだけなので、モラハラ気質なところがあります。
また、うまくいっている時は問題ありませんが、もし何かトラブルがあるとすべて女性側に責任を押し付けてくる可能性が高いです。
精神的に不安定なところがある
いい時と悪い時での気持ちの落差の大きい、精神的に不安定な男性との交際も避けるべきでしょう。
そういう男性の場合、女性に落ち度がなくても急に冷たい態度を取ったり、音信不通になったり、メンヘラ行動をしたりなど、心に余裕がない言動を頻繁にされてしまう可能性が高く、自分自身まで精神面でネガティブな影響を受けること必至です。
幸せな恋愛をするためにも、交際する男性を選ぶ際はぜひ今回紹介した特徴のある男性を避けるようにしていきましょうね。
