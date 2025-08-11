誠実そうに見えて危険人物？“浮気性な男性”に共通する「意外な特徴」
浮気しなさそうに見えた男性に浮気される--。そんな恋愛の落とし穴にハマった経験ありませんか？実は“誠実そう”に見せるのが上手い男性こそ、浮気性の特徴を持っていることも。そこで今回は、そんな誠実そうなのに“浮気性な男性”に共通する「意外な特徴」を解説します。
仕事を卒なくこなす
責任感があり、仕事ができるハイスペな男性は“時間管理”も上手。時間を作り出すため、恋愛と並行して別の関係を築く余地もあります。特に「仕事だから」と言われると疑いづらく、女性側が見抜けないケースも。頼れる印象な男性ほど、慎重な見極めが重要です。
おしゃれで美容に詳しい
トレンドの服を着こなし、髪型や香水にも気を配るような男性は、無意識に“女性の目”を意識していることが多いです。それ自体は悪いことではありませんが、「誰のためのおしゃれなのか」に注目を。モテを自己肯定の軸にしているタイプは浮気性の傾向があります。
マメで気配り上手
女性にモテる男性ほど、LINEの返事が早く、気の利いた言葉を選ぶのが得意。そして、そのスキルは“他の女性”にも使われている可能性があります。また、マメさは魅力ですが、同時に「浮気の証拠を残さない能力」としても作用するでしょう。
浮気性な男性と付き合わないようにするためには、見た目や印象に惑わされず、行動や価値観をしっかり見ることが必要不可欠。男性を観察する際は「心から信頼できるか？」を見極めるようにしてくださいね。
