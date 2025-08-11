脱・ぽっこりお腹！１日１セット【ウエストのくびれをつくる】簡単エクササイズ
ぽっこりお腹をなんとかしたい…そんな悩みを抱えている人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスツイスト】になります。お腹をねじって強化するエクササイズで、贅肉の解消＆くびれ作りに効果的。しかも床に寝た状態でできるので、運動が苦手な人でも無理なく取り組めますし、毎日続けやすいのも魅力です。
スフィンクスツイスト
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて、息を吐きながらお腹を薄くして、息を吸って準備する
（２）息を吐きながら右腕を伸ばしながら上半身を右にねじる
（３）息を吸って、さらに右手の平で床を押し込んで肩甲骨を寄せて胸を開く
（４）息を吐きながら（１）の体勢に戻り、続けて反対方向も同様に行う
これを“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹に常に力を入れておくこと」がポイント。お腹から力が抜けて、床にお腹が着いた状態にならないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞