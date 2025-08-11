もう私たち終わり？別れを考えている男性が無意識に出す「サイン」

写真拡大


彼氏の言動にどこか違和感があるなら、もしかしたら彼氏の方が気持ちが冷めてきているのかも。

そこで今回は、別れを考えている男性が無意識に出す「サイン」を紹介します。

心ここに在らずという状態が多い


男性は彼女との別れを考え始めると、途端に彼女と一緒にいても別の考え事をするようになります。

それが心ここに在らずという状態に表れるというわけ。

あなたの話を全然聞いてくれなくなったり、そっけない態度しかしなくなったりするのも「別れ」を考えているサインでしょう。

彼氏の方からの連絡が減ってくる


明らかに彼氏からの連絡が減ってきた場合も別れのサインの可能性が高いです。

きっと彼女と距離を置きたいという潜在意識があって、それが連絡してこないという行動につながるのでしょう。

スキンシップしてこなくなる


スキンシップしてこなくなることも「別れ」を考えてあるであろうサインの１つ。

手をつなぐことを嫌がるようになったり、あまり体に触れてこようとしなくなったりなど、男性の気持ちは行動としてダイレクトに表れやすいです。

今回紹介したサインを感じたら、まずは彼氏の気持ちを取り戻せる可能性があるかを早急に確認してみてくださいね。

🌼そろそろ潮時かな…？ 男性が「別れを考える瞬間」とは