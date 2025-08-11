“いい子すぎ”だと恋が遠のく？意中の男性の本命に近づく「自分の出し方」
「人から好かれるタイプなのに、恋愛となると全然ダメ…」。そんな悩みを抱える女性は意外と少なくありません。その原因、実は“いい子すぎる”振る舞いにあるかもしれません。今回は、恋愛で損をしがちな“いい子タイプ”が無理なく自分らしさを出していくコツをご紹介します。
「何でもいいよ」は“他人行儀”に映る
デート中の会話やお店選びで「どこでもいいよ」「なんでも好き」と答えていませんか？自分では男性への気遣いであったとしても、男性からすると「自分といても楽しめていないのかな？」と不安に感じさせることに。自分の考えや意見をきちんと伝えるようにしましょう。
素直に“好きなこと”を伝えると親近感は一気に高まる
恋愛で大切なのは、特別な言動ではなく“素直さ”。好きな食べ物や映画、最近笑ったことなど、自分の“好きなこと”を伝えるだけで、男性は「彼女ともっと話したい」と感じるようになります。無理に盛り上げなくても、あなたの“らしさ”が魅力になるのです。
恋愛では優しさと自己開示の“バランス”がカギ
もちろん優しさは武器になりますが、それだけでは恋が進展しにくいのも事実。相手に合わせるばかりでなく、自分の気持ちも大切にする姿勢がある女性に、男性は魅力を感じるもの。自分を抑え込まず、ほどよく自己開示していくバランスがカギです。
恋愛においては“いい子”でいようとするほど、空回りしてしまうことも。なので、ちょっと勇気を出して、素直に自分の気持ちを伝えることを意識してみてくださいね。
