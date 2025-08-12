

日本の夜行バスの車内（写真：show999/PIXTA）

最新版の鉄道混雑ランキング▶▶▶2024年度・100％以上の全国147区間を全比較。混雑率ワースト1位は5年連続のあの路線、2位には首都圏以外の路線がランクイン。東京で「一番混む地下鉄」は？

現在発売されている「JR時刻表」「JTB時刻表」のメインの内容は、JR線を走る列車の時刻の掲載だ。現在、毎日運転されている夜行列車は「サンライズ出雲」「サンライズ瀬戸」だけなので、JR線の時刻を表示する欄には「240（深夜2時40分）」とか「325（深夜3時25分）」といった深夜2時台、3時台の時刻の記載がない。

時刻表には深夜・早朝に運行する交通機関のデータも

だが、時刻表の後ろのページには私鉄、バス、船舶などの時刻が掲載されている「会社線」のページがある。そしてこのページには、わずかではあるが深夜の時刻が表示された公共交通機関が載っている。

そこで、JRの列車がほとんど走っていない深夜1時から早朝4時30分までの間に運行している公共交通機関を時刻表から調査。真夜中、早朝に運行する乗り物の傾向を探ってみた。

対象はJTB時刻表2025年7月号に掲載されているもの。月曜日から金曜日の平日に常に運行されるもので、現在運休中のものは省いた。時刻は始発地、終着地のもののみを取り上げ、始発、終着の時刻が省略されている場合は運行会社のホームページで確認した。

まずは1時から4時30分までの間に出発するものから。

1時00分〜1時59分に出発するのは全部で9本。うち6本がフェリーで2本は羽田空港に深夜到着する国際線に合わせた都内や横浜方面へ向かう連絡バス、そして残りの1本は都内から成田空港へと向かうものだった。

2時00分〜2時59分になるとフェリーの割合が増え14本中10本に。バスは1時台と同じ羽田空港から都心へ向かうものが1便と、茨城県日立市と群馬県前橋市から羽田空港へ向かう便、そして前橋から東京駅へと向かう便となっていた。目的地の到着時刻は朝6時前で、朝イチの新幹線や飛行機を利用するのに便利なバスとなっている。

3時以降は空港連絡バスが増加

3時00分〜3時59分になると空港連絡バスが増加する。栃木県宇都宮市の柳田車庫、群馬県桐生市の桐生駅南口、埼玉県熊谷市の籠原駅南口、山梨県甲斐市の竜王から羽田空港へ向かうバスが出発。東京都内でも立川や池袋から羽田空港へ向かう便が動き始めていた。宇都宮、前橋からは成田空港へ向かう便もありLCCの早朝便を利用するのに便利なダイヤとなっている。また、前橋から成田空港へ向かう便は途中東京ディズニーランドのバスターミナルを経由。空港利用者だけでなく開園から遊び倒したい人も取り込む路線バスとなっていた。

4時00分〜4時30分は、朝イチの電車では間に合わないような早朝の飛行機を利用する人をターゲットにした東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県から羽田空港へ向かう空港連絡バスが続々出発。羽田空港だけでなく、関西空港やセントレアへ向かう便も。ほか、松本―新宿、岡谷―新宿、銚子―東京といった朝イチのJR特急で都内へ向かうよりも早く到着するバスや、USJに開園前に到着するバスが運行されていた。

フェリーに関しては、夜行として利用するのに便利な時刻設定というより、積み込みや積み下ろしで停泊する時間以外は24時間フル稼働するという時刻設定をした結果このような運航時刻となったという感じがする。

次は1時から4時30分までの間に到着するものを調べてみた。

1時00分〜1時59分は、早朝4時台に出発する高速バス同様、JRの特急や新幹線の最終列車が出た後に都心部を出発するものが多かった。新宿―松本の路線では、21時00分に新宿駅を出発する「特急あずさ」の最終のあと21時45分、22時25分と2本のバスが設定されていた。東京駅八重洲南口を0時10分に出発して大網駅へ向かう路線は平成の時代に各社で運行されていた深夜バスの生き残りと言える存在だろう。

3時00分〜3時59分はほとんどがフェリー

2時00分〜2時59分はフェリーが中心。バスは出発のところでも紹介した羽田空港から東京、横浜へ向かう便と、都内から成田空港方面へ向かう便、東京からいわきへ向かう便と、東京から静岡や三島へ向かう便の計6便。三島へ向かうバスは東京ディズニーランドのバスターミナルを閉園後の21時40分に出発、羽田エアポートガーデンバスターミナル（22時55分発）と横浜駅（23時35分発）を経由して三島へ向かう。テーマパークで遊び倒したい人、夜遅くに羽田に到着する便を利用する人、三島方面への最終電車よりも遅い時間まで横浜の街を楽しみたい人とさまざまな層を取り込んだ路線だ。

3時00分〜3時59分はほとんどがフェリー。バスは羽田空港から都心へ向かう便と、東京ディズニーランドと静岡県藤枝市を結ぶ便だけ。藤枝へ向かうものは三島行きのバス同様横浜に立ち寄るが、羽田空港には立ち寄らない。静岡側は1時45分清水駅、2時30分静岡駅前、3時20分焼津駅南口など、10カ所に停車。3時45分に藤枝駅南口に到着する。

運行距離の短い夜行バスの場合、途中のサービスエリアで長時間休憩して目的地に朝5時から6時ぐらいに到着するというのが一般的。だが、このような時刻設定になっているのは、真夜中でもいいから早く着いて家に帰りたいという静岡在住の人の利用者が圧倒的に多いということなのだろう。

2時台、3時台のフェリーで出てくるのは、早朝まで船の中で仮眠OKという船。八幡浜―別府航路の八幡浜港2時35分着と別府港3時10分着の便は5時30分まで、博多―対馬航路の比田勝港3時25分着の便は7時まで船内で仮眠が取れる。

4時00分〜4時30分はフェリー2便のみだった。

北関東3県で早朝便連絡バスが発達

今回ピックアップした早朝、深夜の公共交通機関はフェリー、高速バス、早朝便連絡バスの3つに分類できる。高速バスではJRの特急が早朝から深夜まで多数運行されている区間ほど、特急の運行時間外を狙った早朝、深夜の便があり、北関東3県など大きな空港から遠い地域ほど早朝便連絡バスが発達していることがわかった。またトラックや自動車の航送がメインとなるフェリーは前述の通り昼夜を問わない時刻設定となっていた。

海外からの観光客の増加で各地のホテルの料金が上がっている今、このような深夜、早朝に運行される公共交通機関は宿泊費節約に使えそうな乗り物にみえる。だが鉄道が動いていない早朝、深夜に運行されるバスは鉄道より高めの料金設定となっている。また、燃油代高騰の影響でフェリーもそこそこの運賃だ。鹿児島―桜島航路は運賃が安いので深夜便に乗り続ければ2000〜3000円ほどで朝まで過ごすことは可能だが、15分乗船しては下船するという行動を繰り返さなければならないので現実的とは言えないだろう。

夜行ほど割安にはならないが、朝イチの飛行機や新幹線に乗るために都心の割高なホテルに宿泊するくらいなら、早朝便連絡バス出発地の最寄りのホテルに宿泊し、早朝便連絡バスで羽田駅や東京駅に向かうほうが宿泊費は安い。JRの特急の最終後も運行しているバスを使っても宿泊費は下がる。フェリーも24時間体制で運行している航路であれば前の便が出発した直後にフェリー乗り場へ行き、乗り場で仮眠。さらに船内で仮眠を取れば夜行代わりに利用できるだろう。

そんな無茶な提案をされても疲れが取れないと思う方もいるだろう。だが、各地が混雑する夏休み、こういった抜け道的な乗り物の情報を知っておくと旅行計画中や実際の旅行先で手詰まりとなったとき、役に立つ……と思います。

深夜・早朝の公共交通機関一覧

深夜・早朝の公共交通機関【出発】

【1時〜】

1時00分

早朝便連絡バス：大崎駅西口バスターミナル発 芝山町役場行（成田空港第2ターミナル経由）

フェリー：柳井港発 三津浜港行

フェリー：桜島港発 鹿児島港行

1時15分

フェリー：八幡浜港発 臼杵港行

1時20分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 桜木町駅行

1時30分

フェリー：苫小牧港発 大洗港行

フェリー：鹿児島港発 桜島港行

1時40分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 池袋駅行

1時45分

フェリー：大洗港発 苫小牧港行

【2時〜】

2時00分

フェリー：青森港発 函館港行

フェリー：函館港発 青森港行

フェリー：柳井港発 三津浜港行

フェリー：徳山港発 竹田津港行

フェリー：桜島港発 鹿児島港行

2時20分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 池袋駅行

2時30分

フェリー：青森港発 函館港行

フェリー：鹿児島港発 桜島港行

2時40分

早朝便連絡バス：前橋バスセンター発 羽田空港第3ターミナル行

フェリー：和歌山港発 徳島港行

2時45分

早朝便バス：前橋バスセンター発 バスターミナル東京八重洲行

早朝便連絡バス：日立駅中央口発 羽田空港第3ターミナル行

フェリー：徳島港発 和歌山港行

2時50分

フェリー：八幡浜港発 臼杵港行

【3時〜】

3時00分

早朝便連絡バス：柳田車庫発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：桐生駅南口発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：前橋関越交通営業所発 成田空港第1ターミナル行

フェリー：桜島港発 鹿児島港行

3時10分

早朝便連絡バス：前橋バスセンター発 羽田空港第3ターミナル行

3時20分

フェリー：函館港発 青森港行

3時30分

早朝便連絡バス：籠原駅南口発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：柳田車庫発 成田空港第1ターミナル行

早朝便連絡バス：前橋関越交通営業所発 成田空港第1ターミナル行（東京ディズニーバスターミナルウエスト経由）

フェリー：鹿児島港発 桜島港行

3時35分

早朝便連絡バス：池袋駅東口発 羽田空港第3ターミナル行

フェリー：三津浜港発 柳井港行

3時40分

早朝便連絡バス：柳田車庫発 羽田空港第3ターミナル行

3時45分

早朝便連絡バス：竜王発 羽田空港第3ターミナル行

3時55分

早朝便連絡バス：ファーレ立川発 羽田空港第3ターミナル行

【4時〜4時30分】

4時00分

早朝便連絡バス：高尾駅南口発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：千代田団地発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：三島大場発 東京ディズニーバスターミナルウエスト行（羽田空港経由）

フェリー：桜島港発 鹿児島港行

4時10分

早朝便連絡バス：河辺駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：大網駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：前橋バスセンター発 羽田空港第3ターミナル行

4時15分

早朝便連絡バス：南大沢駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：西武大宮営業所発 羽田空港第3ターミナル行

4時20分

高速バス：松本バスターミナル発 バスタ新宿行

高速バス：岡山駅発 USJ行

早朝便連絡バス：拝島操車場発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：本川越駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：河内長野駅発 関西空港第2ターミナル行

フェリー：竹田津港発 徳山港行

4時25分

早朝便連絡バス：田村車庫発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：浜松駅バスターミナル発 中部国際空港行

4時30分

高速バス：岡谷駅発 バスタ新宿行

高速バス：銚子駅発 バスターミナル東京八重洲行

早朝便連絡バス：石神井公園駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：西国分寺駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：調布駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：ファーレ立川発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：千葉中央駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：JR津田沼駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：上尾駅発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：所沢駅東口発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：柳田車庫発 羽田空港第3ターミナル行

早朝便連絡バス：京都駅八条口発 関西空港行

フェリー：青森港発 函館港行

フェリー：函館港発 青森港行

フェリー：鹿児島港発 桜島港行

深夜・早朝の公共交通機関【到着】

【1時〜】

1時01分

高速バス：東京駅八重洲南口発 シーマークスクエア着

高速バス：西鉄天神高速バスターミナル発 砂津着

1時03分

高速バス：バスタ新宿発 松本バスターミナル着

1時05分

高速バス：バスタ新宿発 駒ヶ根バスターミナル着

1時07分

高速バス：なんば高速バスターミナル発 国分寺着

1時09分

高速バス：西鉄天神高速バスターミナル発 砂津着

1時15分

フェリー：桜島港発 鹿児島港着

1時18分

高速バス：東京駅八重洲南口発 JRバスいわき支店着

1時30分

高速バス：バスタ新宿発 岡谷駅着

高速バス：西鉄天神高速バスターミナル発 宮崎駅着

フェリー：八戸港発 苫小牧港着

1時38分

高速バス：バスタ新宿発 静岡駅北口着

1時40分

フェリー：竹田津港発 徳山港着

1時43分

高速バス：バスタ新宿発 松本バスターミナル着

1時45分

フェリー：函館港発 青森港着

フェリー：三津浜港発 柳井港着

フェリー：鹿児島港発 桜島港着

1時47分

高速バス：東京駅八重洲南口発 大網駅着

1時50分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 前橋バスセンター着

【2時〜】

2時05分

フェリー：青森港発 函館港着

2時08分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 桜木町駅着

2時10分

早朝便連絡バス：東京ディズニーバスターミナルウエスト発 三島大場着

2時15分

フェリー：八幡浜港発 臼杵港着

フェリー：臼杵港発 八幡浜港着

フェリー：桜島港発 鹿児島港着

2時18分

高速バス：東京駅八重洲南口発 JRバスいわき支店着

2時22分

高速バス：バスタ新宿発 静岡駅北口着

2時35分

フェリー：別府港発 八幡浜港着

2時37分

早朝便連絡バス：大崎駅西口バスターミナル発 芝山町役場着（成田空港第2ターミナル経由）

2時45分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 池袋駅着

フェリー：鹿児島港発 桜島着

【3時〜】

3時10分

フェリー：八幡浜港発 別府港着

3時15分

フェリー：臼杵港発 八幡浜港着

フェリー：桜島港発 鹿児島港着

3時20分

フェリー：青森港発 函館港着

フェリー：函館港発 青森港着

3時25分

早朝便連絡バス：羽田空港第3ターミナル発 池袋駅着

フェリー：柳井港発 三津浜港着

フェリー：博多港発 比田勝港着

3時40分

フェリー：八幡浜港発 臼杵港着

3時45分

高速バス：東京ディズニーランド発 藤枝駅南口着

フェリー：鹿児島港発 桜島港着

3時50分

フェリー：室蘭港発 青森港着

【4時〜4時30分】

4時00分

フェリー：徳山港発 竹田津港着

4時15分

フェリー：

桜島港発 鹿児島港着

（渡辺 雅史 ： 時刻表探検家）