【洪水警報】石川県・羽咋市、宝達志水町に発表 12日04:28時点
気象台は、午前4時28分に、洪水警報を羽咋市、宝達志水町に発表しました。
能登では、13日明け方まで土砂災害に、12日昼前まで低い土地の浸水に、12日夕方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
12日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報【発表】
12日夕方にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
12日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
■宝達志水町
□洪水警報【発表】
12日夕方にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
12日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
13日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夕方にかけて警戒