気象台は、午前4時28分に、洪水警報を羽咋市、宝達志水町に発表しました。

能登では、13日明け方まで土砂災害に、12日昼前まで低い土地の浸水に、12日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報【発表】
　12日夕方にかけて警戒

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■宝達志水町
□洪水警報【発表】
　12日夕方にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　13日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夕方にかけて警戒