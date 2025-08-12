¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡ÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¶¯Ä´¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë±Æ¶ÁÎÏ»ý¤Ä»ØÆ³¼Ô¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÀÐÌý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ê¤É¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤òÃæ¿´¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅª¤Êµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÇú·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¥â¥Ç¥£»á¤È¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÀÐÌý¤ÎÍ¢½Ð¤Ê¤É¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¥â¥Ç¥£»á¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥£»á¤Ï¡¢¡ÖÊ¶Áè¤ÎÁá´ü¤«¤ÄÊ¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¤Î°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤ÏÂÐ¥íÀ©ºÛ¤Ë²Ã¤ï¤é¤º¡¢ÀÐÌý¤Î¹ØÆþ¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÀïÈñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£