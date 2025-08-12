Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの川島如恵留（のえる、３０）が、１１月１４日開幕の「すべての幸運を手にした男」（１２月２日まで東京グローブ座）で舞台初単独主演することが１１日、分かった。

世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲。アメリカ中西部の町を舞台に、小さな自動車整備工場を営む主人公デイヴィッド・ビーブス（川島）に、次々と思いがけない幸運が訪れる。

川島は「お話をいただいた時、まさに幸運を手にしたなと感じました」と歓喜。音楽劇などの経験はあるものの、本格的なストレートプレイは初めてで「舞台上からお芝居だけで作品を届け、お客様の心を揺さぶるということは初めての挑戦。メンバーにも『舞台が映える！』と言ってもらえるように、ひと回りもふた回りも違った厚みを出したい」と気合十分だ。

演出を務めるリンゼイ・ポズナー氏は「素晴らしい才能の持ち主である如恵留さんともお会いして、この作品に取り組み始めることができたのも幸運でした。このコラボレーションが実り多く、楽しいものになることは間違いないと感じています」と期待を寄せた。