King & Prince¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤¬1°Ì¡¡¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é17ºîÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¡×Ã£À®¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡King & Prince¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á / I Know¡×¤¬¡¢½é½µ32.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢8·î12ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2018Ç¯6·î4ÆüÉÕ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤«¤é17ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»17ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ÖI Know¡×MV TeaserÆ°²è
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖHEART¡×¤Î½é½µÇä¾å31.7ËüËç¡Ê2025Ç¯3·î24ÆüÉÕ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë32.0ËüËç¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é17ºîÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¡Ú¢¨1¡Û¤òÃ£À®¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÎòÂå1°Ì¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨ºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¡Ú¢¨2¡Û¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡Ú¢¨3¡Û¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖI Know¡×¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡£¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï5·î23Æü¤Ë¡¢¡ÖI Know¡×¤Ï8·î1Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ú¢¨4¡Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨1¡ÛKing & Prince¤Ï2023Ç¯7·î3ÆüÉÕ¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Ç½é½µÇä¾å54.4ËüËç¤òµÏ¿¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é13ºîÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¢¨2¡Û¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¡×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¡¢ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò½ü¤¯
¡Ú¢¨3¡Û¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½é½µÇä¾å30ËüËçÄ¶¤¨ºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¢¨2025Ç¯8·î18ÉÕ¸½ºß¡¿1°Ì¡§17ºî¢¨¹¹¿·Ãæ¡¡King & Prince¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê2018Ç¯5·îÈ¯Çä¡Ë¡¢2°Ì¡§14ºî¢¨¹¹¿·Ãæ¡¡Æü¸þºä46¡Ö¥¥å¥ó¡×¡Ê2019Ç¯3·îÈ¯Çä¡Ë¡¢3°Ì¡§12ºî¡¡KinKi Kids¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡Ê1997Ç¯7·îÈ¯Çä¡Ë
¡Ú¢¨4¡Û¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï2025Ç¯6·î2ÆüÉÕ¡¢¡ÖI Know¡×¤Ï2025Ç¯8·î11ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î18ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î4Æü¡Á10Æü¡Ë¡ä
