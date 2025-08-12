NEWS、17作連続・通算17作目の1位 「1stアルバムからの連続1位獲得作品数」歴代1位記録を自己更新【オリコンランキング】
NEWSの最新アルバム『変身』が、初週8.7万枚を売り上げ、8月12日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位に。2024年8月19日付『JAPANEWS』に続き、17作連続・通算17作目の1位獲得となった。
【写真】大阪・関西万博からスペシャルLiveを披露する豪華アーティスト一覧
これで、「アルバム連続1位獲得作品数」は、歴代単独3位から嵐と並ぶ歴代2位タイに【※1】。さらに1stアルバム『touch』（2005年4月発売）から17作連続の1位となり、「1stアルバムからの連続1位獲得作品数」の歴代1位記録を自己更新【※2】した。
本作は、NEWSとリスナーの変身体験をテーマにした音楽作品。“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核にし、さまざまなアプローチで“変身”というテーマを表現した作品になっている。
NEWSは、8月9日の北海道立総合体育センター公演から本作を引っ提げたツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』を開催中。
【※1】「アルバム連続1位獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：B'z（18作）、2位：嵐、NEWS（17作）、4位：KinKi Kids（15作）、5位：KAT-TUN、Kis-My-Ft2、timelesz（13作）
【※2】「1stアルバムからの連続1位獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：NEWS（17作）、2位：KAT-TUN、Kis-My-Ft2、timelesz（13作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜8月10日）＞
