NY株式11日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均　　　43995.07（-180.54　-0.41%）
ナスダック　　　21443.13（-6.89　-0.03%）
CME日経平均先物　42305（大証終比：+485　+1.15%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9129.71（+33.98　+0.37%）
独DAX　 24081.34（-81.52　-0.34%）
仏CAC40　 7698.52（-44.48　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.750（-0.013）
10年債　 　4.271（-0.012）
30年債　 　4.838（-0.011）
期待インフレ率　 　2.401（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.696（+0.006）
英　国　　4.565（-0.036）
カナダ　　3.386（+0.003）
豪　州　　4.247（+0.000）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.10（+0.22　+0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3409.40（-81.90　-2.35%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119593.88（+1231.49　+1.04%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万3482（+182297　+1.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ