ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１８０ドル安 ナスダックは横ばいでの推移
NY株式11日（NY時間14:16）（日本時間03:16）
ダウ平均 43995.07（-180.54 -0.41%）
ナスダック 21443.13（-6.89 -0.03%）
CME日経平均先物 42305（大証終比：+485 +1.15%）
欧州株式11日終値
英FT100 9129.71（+33.98 +0.37%）
独DAX 24081.34（-81.52 -0.34%）
仏CAC40 7698.52（-44.48 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.750（-0.013）
10年債 4.271（-0.012）
30年債 4.838（-0.011）
期待インフレ率 2.401（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.696（+0.006）
英 国 4.565（-0.036）
カナダ 3.386（+0.003）
豪 州 4.247（+0.000）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.10（+0.22 +0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3409.40（-81.90 -2.35%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119593.88（+1231.49 +1.04%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万3482（+182297 +1.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
