楽ちん × キレイ見え！【しまむら】大人にドンピシャ♡「新作パンツ」

毎日忙しいけどおしゃれに見せたい大人世代には、キレイ見えしつつも楽ちんなアイテムが強い味方になってくれるかも。【しまむら】で展開しているライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】なら、そんな大人にぴったりなアイテムがプチプラで揃いそう。そこで今回は、 ブランド公式Instagramでも「さらっとして、楽ちんな着心地だけど、綺麗見えが叶うアイテム」として紹介されている新作パンツをピックアップ！ スタイリングとあわせてぜひ参考にしてみてください。

上品に彩る夏のジーンズ

【しまむら】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

ライトブルーのジーンズは、まだまだ暑さが続くこの時期も大活躍の予感。かなり明るい色合いなので、夏のジーンズコーデも涼しげな印象に。ウエストゴムとドロストで、なにかと夏に敬遠しがちなジーンズも楽ちんな穿き心地が叶いそう。ワイドパンツのようなシルエットなので、スラックス感覚で使えて上品なコーデにもぴったり合う予感です。夏の旅行やアクティブなおでかけシーンも、どこか洗練された雰囲気を纏えそう。

シースルートップスと爽やかコーデ

明るい色のジーンズは、白やシースルーなど爽やかな雰囲気のトップスとの相性が抜群。ブラウス感覚で着られそうなプルオーバーにシックなサンダルを合わせれば、ラフな抜け感と大人の上品さを両立したスタイルに。腰から裾までゆったりとしたシルエットなので華奢見えも期待できそう。リネンシャツやバレエシューズなど、どこかきちんと感のあるアイテムを取り入れるときちんと感を演出できるはず。

洗練された雰囲気のシェフパンツ

【しまむら】「シェフパンツ」\1,639（税込）

すっきりとしたシルエットが特徴的なシェフパンツは、ほどよいゆとりがあり暑い夏でも快適に着こなせそう。ワイドパンツとテーパードパンツの中間のようなシルエットが、動きやすさと洗練された雰囲気を両立。また、シャンブレー風の風合いで大人のカジュアルスタイルをぐっと華やかに格上げしてくれそうです。こちらもウエストゴムなので、ちょっとしたお買い物はもちろん、たくさん歩く観光や長距離移動の時にも重宝しそう。

ブラウス合わせでキレイ見え！

ラフなアイテムを合わせるとカジュアルに偏りやすいシェフパンツは、ブラウスやシャツでキレイ見えを狙うのがおすすめ。目を引く赤のペプラムブラウスは腰回りにかけて立体的なシルエットになっており、ゆとりのあるシェフパンツと好バランス。大人の余裕を感じさせるほどよいゆとりがありながらも、すっきりとしたスタイルに仕上がっています。足元はサンダルやパンプスなど、ボリュームの少ないものを選ぶとシェフパンツの上品さが際立ちGOOD。

writer：Momo.S