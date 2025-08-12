NY株式11日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　44039.05（-136.56　-0.31%）
ナスダック　　　21499.90（+49.88　+0.23%）
CME日経平均先物　42355（大証終比：+535　+1.26%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9129.71（+33.98　+0.37%）
独DAX　 24081.34（-81.52　-0.34%）
仏CAC40　 7698.52（-44.48　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.746（-0.017）
10年債　 　4.262（-0.021）
30年債　 　4.829（-0.020）
期待インフレ率　 　2.401（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.696（+0.006）
英　国　　4.565（-0.036）
カナダ　　3.374（-0.009）
豪　州　　4.247（+0.000）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.17（+0.29　+0.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.40（-87.90　-2.52%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120113.06（+1750.67　+1.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1777万9135（+259134　+1.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ