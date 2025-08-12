ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１３６ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 44039.05（-136.56 -0.31%）
ナスダック 21499.90（+49.88 +0.23%）
CME日経平均先物 42355（大証終比：+535 +1.26%）
欧州株式11日終値
英FT100 9129.71（+33.98 +0.37%）
独DAX 24081.34（-81.52 -0.34%）
仏CAC40 7698.52（-44.48 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.746（-0.017）
10年債 4.262（-0.021）
30年債 4.829（-0.020）
期待インフレ率 2.401（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.696（+0.006）
英 国 4.565（-0.036）
カナダ 3.374（-0.009）
豪 州 4.247（+0.000）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.17（+0.29 +0.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.40（-87.90 -2.52%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120113.06（+1750.67 +1.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1777万9135（+259134 +1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
