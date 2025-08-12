「もしもし、ドナルド・トランプです」デートに誘われたオスカー女優、冗談だと思った
英女優のエマ・トンプソンは、ドナルド・トランプ米大統領からディナーに誘われたことがあるという。1995年、映画「パーフェクト・カップル」の撮影中にトランプ氏から電話を受け、ディナーデートに誘われたが、当初は冗談だと思ったと語っている。
スイスのロカルノ映画祭で、エマは当時をこう振り返った。
「電話が鳴って、ドナルド・トランプだったの。『もしもし、ドナルド・トランプです』って。私は冗談かと思って、『どうしましたか？』と尋ねたの。誰かを紹介してほしいのかと思ったのよ」
「すると彼は、『私の素敵なホテルのひとつにぜひ泊まってほしい。夕食でもいかがですか』と言ったの。私は『それはとても嬉しいです。ありがとうございます。また連絡します』と答えたわ」
電話がかかってきたのは、ちょうどケネス・ブラナーとの離婚が成立した当日だったという。
「その日が離婚成立の日だったって、あとで気づいたの。きっとトランプには、連れ出せる女性を探しているチームがいたのよ。離婚歴のあるナイスな女性、それが彼のターゲットだったんじゃないかしら」
エマはさらに冗談めかしてこう語った。
「ドナルド・トランプとデートしていたら、話のネタにはなったかもしれないわね。もしかしたら、アメリカの歴史の流れを変えられたかもしれないわ」
エマはイギリスの女優・脚本家。1993年に「ハワーズ・エンド」でアカデミー主演女優賞を、主演と脚本を務めた1995年の「いつか晴れた日に」でアカデミー脚色賞を受賞した。また、映画「ハリー・ポッター」シリーズでは、シビル・トレローニー役を演じている。
