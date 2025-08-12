『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）第6話では、居所不明児童の事例が扱われるとともに、その背景にある外国人居住者の困難が描かれた。

翼（福原遥）たちは警察からの身柄付き通告を受け、小学校に無断で忍び込んだ7歳の男の子・一ノ瀬愁（谷利春瑠）を保護する。本人の自己申告で名前と年齢はすぐに判明したが、住民票に登録されている住所を訪ねたところ、すでに引越し済みだった。

愁は、親と一緒に住民票の住所から離れて各地を転々とする、いわゆる“消えた子ども”。公的には居所不明児童と呼ばれる存在だ。居所不明となる理由としては、借金を苦にした失踪や、配偶者による暴力からの避難などが挙げられる。つまり居所不明児童は単体の問題ではなく、貧困やDVなど複数の課題が絡み合った結果として生じる問題なのである。

翼と蔵田（林遣都）は近隣への聞き取りから愁の母親・リン（フォンチー）の居場所を特定し、事情を聞くことに。リンはベトナム人で日本人の夫と結婚するも、1年前に離婚。日本語の理解が不十分なために、住民票の異動や愁の入学手続きが滞っていた。そこで翼たちは親子が再び暮らせるようにリンをサポートするが、さらなる大きな壁に直面する。

リンは夫との離婚が成立した時点で日本人の配偶者としての在留資格を喪失。半年以内に他の在留資格に変更する必要があったが、申請料を確保できず手続きができていなかった。そのため、オーバーステイによる強制送還の対象となる可能性が浮上。そうなった場合、日本で生まれ、日本で育った愁は言葉も分からない国でリンと暮らすか、一人で日本に残って施設で暮らすかの二択を迫られることとなる。

奇しくも先月行われた参議院選では外国人をめぐる政策が争点に上がったばかり。なかには、非正規滞在を含めた外国人の違法だけをことさら取り上げ、その取り締まりの強化を公約に掲げる政党もあった。それによって巻き起こった外国人ヘイト。彼らは法を犯し、日本社会の秩序を乱す外国人は強制送還して然るべきと主張する。しかし、外国人による犯罪の背景を紐解いていくと、むしろ日本社会のあり方が原因であることも多いのだ。

リンは確かに日本の法に背いたが、そこには様々な理由がある。一つは、日本人の夫が自分の過失で離婚したにもかかわらず、養育費の支払いを滞り、リンたち親子を経済的貧困に追い込んだこと。

そしてもう一つは、偏見や差別が招いた社会的孤立だ。リンは行政手続きなどで困った時に、周りに頼れる人が誰もいなかった。けれど、自ら社会との繋がりを避けてきたわけではない。蜂村（風間俊介）と信子（小林きな子）が、リンたちがかつて暮らしたマンションに訪れた際、近隣住民が親子のことを「マンションのルールも守らない」「子どもを夜に一人で遊ばせていた」と噂していたが、それは忙しく働くリンに代わって幼い愁がゴミ出しなどを手伝っていたからであり、夜中に一人で外に出ていたのもリンが仕事から帰ってくるのを待っていたから。そういう事情に近隣住民が思いを巡らせられなかったのは、外国人やシングルマザーに対する偏見があったからかもしれない。もし夫が養育費をきちんと支払っていたら、あるいは周りが手を差し伸べていたとしたら、また違った結果があったのではないだろうか。

厳しい状況の中でもリンは母親として愁を立派に育てるため日々懸命に働き、愁もまた幼いながらにリンを支え、親子は二人三脚で必死に生きてきた。リンを迎えにきた入管職員の小坂（笠原秀幸）は「この街を守る使命がある」と訴える。だが、その守るべき対象にはリンたち親子も含まれているはずだ。大好きな母親と暮らしたいという当たり前の願いを持つ愁の笑顔と未来を守るため、一致団結して小坂に働きかけた翼たち。その思いは届き、今回は書類の申請遅延で処理され、リンには在留の特別許可が下りることになった。性別や年齢、国籍などにかかわらず、誰もが「明日はもっと、いい日になる」と思える日々を送れますように。本作には、そんな社会の分断に歯止めをかける願いが込められているのだと改めて感じたエピソードだった。

