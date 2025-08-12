NY株式11日（NY時間12:34）（日本時間01:34）
ダウ平均　　　44130.84（-44.77　-0.10%）
ナスダック　　　21528.29（+78.27　+0.36%）
CME日経平均先物　42430（大証終比：+610　+1.44%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9129.71（+33.98　+0.37%）
独DAX　 24081.34（-81.52　-0.34%）
仏CAC40　 7698.52（-44.48　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.750（-0.013）
10年債　 　4.260（-0.023）
30年債　 　4.827（-0.022）
期待インフレ率　 　2.404（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.696（+0.006）
英　国　　4.565（-0.036）
カナダ　　3.373（-0.010）
豪　州　　4.247（+0.000）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.04（+0.16　+0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3407.80（-83.50　-2.39%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120462.06（+2099.67　+1.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1782万3566（+310667　+1.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ