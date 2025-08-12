ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４４ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:34）（日本時間01:34）
ダウ平均 44130.84（-44.77 -0.10%）
ナスダック 21528.29（+78.27 +0.36%）
CME日経平均先物 42430（大証終比：+610 +1.44%）
欧州株式11日終値
英FT100 9129.71（+33.98 +0.37%）
独DAX 24081.34（-81.52 -0.34%）
仏CAC40 7698.52（-44.48 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.750（-0.013）
10年債 4.260（-0.023）
30年債 4.827（-0.022）
期待インフレ率 2.404（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.696（+0.006）
英 国 4.565（-0.036）
カナダ 3.373（-0.010）
豪 州 4.247（+0.000）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.04（+0.16 +0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3407.80（-83.50 -2.39%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120462.06（+2099.67 +1.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1782万3566（+310667 +1.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
