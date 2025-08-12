山田裕貴、“ファン公言”Kep1erと「ANN」イベントで共演 スキマスイッチらゲスト解禁【ドラゴンフェニックス甲子園】
【モデルプレス＝2025/08/12】俳優の山田裕貴がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が10月26日に横浜アリーナにて開催。このたび、スキマスイッチ、Kep1er（ケプラー）、Aogumo、勝地涼のゲスト出演が決定した。
【写真】山田裕貴がファンと公言している人気KPOPアイドル
番組でしか聴けないトーク、個性的なコーナー、立ちながら放送する姿など、様々な角度から人気を博している同番組。今回、通称“1部”の「オールナイトニッポン」昇格後初の番組イベントで、同シリーズのイベントとしては2024年1月の「山田裕貴のオールナイトニッポンX 横浜アリーナ王におれはなる！」以来、約1年10ヶ月ぶり2回目の開催となる。
イベントビジュアルは「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」。このタイトルは山田がかねてより番組内で発言している番組の守り神的な存在「ドラゴン」「フェニックス」と、度々“野球部ノリ”を披露し他曜日のパーソナリティとも“野球部ノリ”で交流を深める山田が愛してやまない野球を象徴する「甲子園」から生み出された。当日は歌あり、トークあり、企画ありの一夜限りのスペシャルイベントを届ける。
8月11日の放送では、スキマスイッチ、Kep1er、Aogumo、勝地のゲスト出演も発表。スキマスイッチは、山田と“愛知県出身”という共通点を持ち、山田自身も番組で実施したカラオケ企画でスキマスイッチの楽曲を熱唱するなど、山田の青春を彩ったアーティスト。今回、山田の迸る熱いスキマスイッチ愛が届き出演が決定した。同郷・愛知のソウルメイトであるスキマスイッチが、横浜アリーナで熱いステージを届ける。
世界を股にかけるKep1erも参戦決定。オーディション番組「Girls Planet 999 ：少女祭典」からデビューした、多国籍メンバーで構成されている7人組グローバルガールズグループ。番組でKep1erの代表曲「WA DA DA」を歌い話題を呼ぶなど、山田がかねてよりファンを公言していたが、遂にKep1erと山田との対面が叶う。
若者を中心に話題を呼んでいる注目の16歳ソロアーティストAogumoも出演。山田が番組の中でAogumoの楽曲「曲名はまだないです」を紹介したことから交流が始まり、Aogumoが番組ジングルを手掛けるなど、リスナーの間ではお馴染みの存在となっている。今回、観客を前にして初のLIVE披露となる。
トークゲストとして登場するのは勝地。「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」時代から番組ゲストとしても度々登場し、前回の横浜アリーナイベントにも出演するなど、山田との親交は深い。今回の「ドラゴンフェニックス甲子園」では、2人の息の合ったプレーが見られるのか。（modelpress編集部）
