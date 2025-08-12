¤ªËßµÙ¤ß¤òÄ¾·â¡¡·§ËÜ¤Ë°ì»þ¡ÈÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡É¡¡·§ËÜ¡¦Ê¡²¬¤Ç5¿Í°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡Ç½ÅÐ¤Ç¤ÏºÆ·úÃæ¤Ë¤Þ¤¿ÅÚº½¤¬¡Ä12Æü¤Ë¤«¤±Âç±«·Ù²ü¡Únews23¡Û
¤ªËßµÙ¤ß¤òµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ÆüÏ¢Â³¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£11Æü¤Ï·§ËÜ¸©¤Î7¤Ä¤Î»Ô¤äÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤È·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
寄稿与言キャスター
¡Ö¸á¸å5»þÁ°¡¢º´²ì¸©Æâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤¹¡£»ë³¦¤â¤«¤Ê¤ê°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªËßµÙ¤ß¤òÄ¾·â¤·¤¿Âç±«¡£·§ËÜÃÏÊý¤Ç¤Ï10Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¤Ó¤¿¤·¤Ç¼Ö¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÂÔµ¡¡×
·§ËÜ»Ô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯É½¤«¤é¤Î3»þ´Ö¤Ç223¥ß¥ê¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«ÎÌ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ëÎÌ¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿´§¿å¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¼Ö¤ÏÄ¾Á°¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ò¿µ½Å¤ËÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¿å¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ÎÄÌÏ©¤Ç¤Ï¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÓ¿åºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¼ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¡£½¾¶È°÷¤ÏÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë°ì»þ¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç´§¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¡¢È¬Âå»Ô¤Ç¤ÏÆ»Ï©¶á¤¯¤ÎÀî¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ìÆ»Ï©¤À¤è¡£5»þ6»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ê¿å°Ì¤¬¡Ë ¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Ç¤Ï¡¢10Æü¸á¸å11»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ë284¥ß¥ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÂù¤Ã¤¿¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢ÂçÎÌ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤¬°ú¤¤¤¿¸å¤Î»ÔÆâ¤òÊâ¤¯¤È¡Ä¡£
寄稿与言キャスター
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¶á¤¯¤ÎÀî¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ»Ï©¤Ë¤ÏÅ¥¤¬ÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àî¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢µû¤¬ÊâÆ»¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆ±¡¡£Å¹Æâ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¿å¤Ï°ì¸«¡¢°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡£
¥×¥ê¥ó¥×¥Ø¥¢¡¡¾¾²¼À¶Èþ¤µ¤ó
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¤¤Þ¤ÀÊÉ¤Ê¤É¤«¤éÀ÷¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿å¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¡¢¶á¤¯¤Î½»Âð¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£83ºÐ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À¡¢10ÆüÌë¤Ï°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ý¸½º´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿å¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡£50Ç¯°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¿å¤Ï¾²¾å¤Þ¤Ç²¡¤·´ó¤»¡Ä
Ã«¸ý¸½º´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä
寄稿与言キャスター
¡Ö¤³¤³¤â¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¾²¤Ï¤Þ¤ÀÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¿²¤Æ¤¤¤ë1³¬¤ÎÉô²°¡¢11ÆüÌë¤Ï¤È¤Æ¤âµÙ¤á¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã«¸ý¸½º´»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¿å¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£Á´ÉôÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ö¤Ï¤«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ø¤Îµß½õÍ×ÀÁ¤¬Áê¼¡¤®¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿»¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤Ê¤É¤«¤é32¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¸©¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Î5¤Ä¤ÎÀî¤ÇÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤È¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â°ÂÈÝ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î»ê¤ë½ê¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤âÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊQ.Åö»þ¤Ï¤É¤³¤Ë¡Ë¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Î¤½¤Ð¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊQ.µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥¶¥Þ¡×
¹Ãº´Ä®¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²ÈÂ²4¿Í¤¬¾è¤ë¼Ö¤¬³³Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¡Ê±«¤Ï¡Ë¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¹ß¤ê¤è¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èá¤·¤¤¡×
¸á¸å2»þÁ°¡¢¸½¾ì¤«¤é¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°3»þÁ°¤Ë½»Âð¤ÎÎ¢»³¤¬Êø¤ì¡¢1Åï¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢È¬Âå»Ô¤Ç¤âÍÑ¿åÏ©¤ËÄÀ¤ó¤À¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
11Æü¤Þ¤Ç¤Ë6²ó¤ÎÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿Ê¡²¬¸©¡£Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢60Âå¤ÎÃË½÷¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âç±«¤ÎÈï³²¤ÏÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤â¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¡×
»³È©¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¡¢Âç¤¤Ê´ä¤¬Å¾¤¬¤êÍî¤Á¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤ÏÎØÅç»Ô¤ä¼î½§»Ô¤Ç200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¬Êë¤é¤¹¼î½§»Ô¤Î²¾Àß½»Âð¡£73¸Í¤¬¾²²¼¤Þ¤Ç¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±¤â¡£
¡Ö½»Âð¤Î²òÂÎ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿ÅÚº½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
記者
¡Ö¸á¸å10»þ¤´¤í¤Î·ê¿å±ØÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
12ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤ÏÇ½ÅÐ¤Ç150¥ß¥ê¡¢²Ã²ì¤Ç120¥ß¥ê¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤Î¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
