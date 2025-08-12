3日間続いた＜LuckyFes’25＞は、いよいよフィナーレへと向かっていく。RAINBOW STAGEの大トリとして、＜LuckyFes’25＞を堂々と締めくくったのはNEWS。2年連続大トリという快挙だ。

◆ライブ写真

小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久は、フレンズ（LuckyFes来場者）の拍手と歓声に迎えられて登場。ステージの照明が点き、お揃いのつなぎを着た3人の姿が明らかになると、歓声の音量がもう一段階上がった。

小山が「NEWS、大トリやらせていただきます！」と宣言し、ライブは「weeeek」からスタート。お立ち台に飛び乗ってマイクリレーを繰り広げた3人は、「LuckyFes―！」「俺たちがNEWSだー！」「NEWS、大トリでーす！」と心を解放させながら叫んだ。続いては「チャンカパーナ」と、ライブ序盤から人気曲を惜しみなく連投。同曲では、増田が《約束するよ、LuckyFes》と歌詞を変えて歌唱。加えて、数小節にわたるロングトーンを披露することで、フレンズへの想いを表現した。

ここで、聴き覚えのあるギターフレーズが奏でられ、会場にどよめきが広がる。「先輩の曲、お借りします！」とここで披露されたのは、初日に出演した気志團の「One Night Carnival」。のちのMCで言及されたように、気志團の綾小路翔は2023年にNEWSへ楽曲を提供しており、その関係性もありきのカバーだ。多くの人に愛されている楽曲ということで、イントロでは「みんな、どこ来るの？」とフレンズの期待を煽る3人。そして待ちに待った「俺んとこ こないか？」は、3人とも言ってくれた。嬉しすぎる展開だ。メンバーもフレンズも揃っておなじみの振り付けに興じるなか、小山は「あのミラーボールみたいにNEWSも輝きたいだけなんだ！」と台詞をアレンジし、ステージに懸ける想いを表現した。

そして小山が「先輩の曲、お借りします！」と、さっきも聞いたような気がする言葉を言い、岩崎良美の「タッチ」へ。カバー2連続という大胆かつ自由なセットリストだ。曲中には、増田と加藤が歌詞の通りに2人で肩を並べ、フレンズが沸く一幕もあった。

最初のMCでは、小山が「後ろのみなさん、ラッキー！ 前のみなさん、ラッキー！ 全体で、ラッキー！」とフレンズに呼びかけ、加藤が「雨降ってないよね？ NEWSが晴らしたんじゃない？」と微笑んだ。そして増田が、初めてNEWSのライブを観る人へ「血液型だけでも覚えて帰ってください」と伝えると、加藤が「いや、（「恋のABO」は）やらないよ？」とツッコミを入れる。さらに加藤が「セットリスト知らないの？ もしかして“恋を知らない”んじゃない？」と続けると、小山が「それもやらないから！」と笑う。

そんな軽快なトークを経て披露されたのは、「恋を知らない君へ」。まさかのフェイントだが、みんな心の中でツッコむよりも先に、増田による明瞭かつ美麗な歌い出し、小山と加藤が織り成す1オクターブ差のハーモニーにすっかり魅了されていた。フレンズがリズムに合わせて手を振るなか、増田は「ありがとう、綺麗だよ！」と笑顔。次の曲「チェリッシュ」で歌われた《僕らだけの夢を作ろう》というフレーズは、美しいこの景色にぴったりだ。

去年＜LuckyFes＞に来ていた人と居酒屋で偶然出会い、＜LuckyFes＞の影響力を実感したという加藤のMCを挟み、ライブの後半に突入。7曲目の「夜よ踊れ」で3人は力強くラップしたり、艶やかな歌声を響かせたり、魅惑的に呟いたり、メンバー同士でハモったり……様々な表情を覗かせる。スーパーアイドルとして、様々なジャンルの音楽を“NEWSの歌”に昇華させてきた彼らの豊かな表現力を裏打ちされたパフォーマンスだった。続く「ROOOTS」は、不屈の精神を歌ったミクスチャーナンバー。どんな時でも光溢れるステージに立ち続け、自らが光源になり続けた3人が、魂で歌った。

ストレートな歌とメッセージによる「「生きろ」」は、まもなく日常へ帰るフレンズへのエールとして響く。そして「みなさんの声を届けてください。NEWSのファンのみんな、頼んだぜ！」と照明の光を観客の方にまで広げ、シンガロングを導きながら、ライブのエンディングへ。ラストナンバーは「U R not alone」。「みんな独りじゃないからね！」というメッセージや、出演者と各アーティストのファンへのリスペクト、バックヤードのスタッフへの感謝など、はち切れんばかりの想いを同曲に込めた。フレンズの大合唱がフィールドに広がるなか、小山は同じメロディを低音域で歌い、観客の歌声を支えている。両手を広げて何度も頷く加藤も、フロアを指差したり胸に手を当てたりしている増田も、フレンズのエネルギーを心で受け止めているようだ。そして「みんなでLuckyFes大トリ締めるぞ！」とせーのでジャンプをしてフィニッシュ。フレンズは熱い余韻を胸に、帰路についたのだった。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎今元秀明

