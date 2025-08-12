郷ひろみが＜LuckyFes＞に降臨。彼の出演を知った時から楽しみだった人がたくさんいるはず。数々の大ヒット曲を世に送り出し、素敵な年齢の重ね方をしながらかけがえのない魅力を放ち続けている彼は、昭和の頃から現在に至るまでの芸能界の当事者、生き証人だ。RAINBOW STAGEに集まった観客それぞれの胸の中に思い出の曲がいろいろあるはず。そして、ついにその時がやってきた。

◆ライブ写真

ダイナミックでゴージャスなバンド演奏が始まり、オープニングを飾ったのは、1984年にリリースされた「2億4千万の瞳〜エキゾチックジャパン〜」。手を振りながら登場した郷ひろみが歌い始めた瞬間、フィールドを埋め尽くしている人々が一斉に胸を激しく高鳴らせたように感じたのは錯覚ではあるまい。それくらいキラキラしたエネルギーがステージから迫ってきた。あの有名な一節“ジャパン”を叫ぶ人々の声は、まるで地鳴りのよう。まだ1曲目だというのに手拍子の勢いも凄まじかった。

続いて1980年にリリースされた「セクシー・ユー」。ブラジルの音楽をイメージさせる情熱的なリズムに合わせて時折華麗にステップを踏み、艶めかしく歌う姿から片時も目を離せない。序盤の2曲の時点で、観客はすっかり彼に夢中であった。

「どうもありがとう。郷ひろみです」と、はっきりと名乗って自己紹介した最初の小休止。昨晩レストランで、野口五郎氏と自分について誰かが話をしているのが耳に飛び込んできた際、 Hiromi Goと言われていたのが気になったらしい。

親しみやすい人柄が伝わってきたそんなMCを経て、おそらく多くの人が期待していたに違いない曲たちがさらに届けられた。1972年にリリースされたデビュー曲「男の⼦⼥の⼦」。かわいらしい少年性に満ちたこの曲を今でもフレッシュに輝かせるのに驚かされた。観客の“GO！GO！”というコールが実に楽しそう。

そして、その直後に届けられたのは、今年5月にリリースされた「最強無敵のDong Dong Dong!」。キレの良い振り付けも披露しながら歌声をきらめかせる姿は、稀代のエンタテイナーとしての華で溢れていた。1981年リリースの「お嫁サンバ」も昭和歌謡史の中で燦然と輝いている名曲。美しいターンを決めながら歌う姿がものすごく楽しそう。頭上で手を打ち鳴らしたり、激しく腕を振ったりもして盛り上がる人々の動きが、喜びを無邪気に示していた。

1999年にリリースされた「GOLDFINGER’99」は平成の名曲。情熱的で色気たっぷりのあのラテンサウンドを耳にしたらアドレナリン分泌を抑えられるはずがない。“A CHI CHI A CHI”と歌声を燃え上がらせる観客が大量発生したのは当然の現象だった。楽しい！ 楽しすぎる！ ライブで体感する郷ひろみは、本当に最高だった。

「たくさんの声援をどうもありがとう。僕みたいな者を呼んでいただきどうもありがとう。テレビ番組に出ても浮いてると自覚しているんです。今日も浮いてますよね？ 大丈夫？ みんな優しいよ。ロックフェスというと、マイクを叩きつけて終わりっていう感じじゃない？ さすがに僕はしません（笑）。最後のナンバーはロックっぽいのがいいのかなと思ったけど、ロックの人には敵わない。叩きつけるのはやめて（笑）。この曲でお別れすることにしました」

MCを経て、ラストを飾ったのは1994年リリースの「⾔えないよ」。優しいピアノの音色に彩られながら響いた歌声が情感豊かで温かい。フィールド内で掲げられたたくさんのスマホライトが、天の川のような風景を作り上げている。聴き惚れながら心を震わせられるバラードだった。

「ほんとにどうもありがとう！ 郷ひろみでした！」と言い、手を振りながらステージを後にした彼を吐息のような感嘆の声と拍手が見送った。“最初から最後まで輝きの結晶だった”と書いても、あの場にいた人たちは激しく同意してくれるだろう。スーパースターとは何なのかを実感させられたライブであった。

取材・文◎田中大

写真◎今元秀明

セットリスト

1.2億4千万の瞳〜エキゾチックジャパン〜

2.セクシー・ユー

3.男の子女の子

4.最強無敵のDong Dong Dong!

5.お嫁サンバ

6.GOLDFINGER’99

7.言えないよ

