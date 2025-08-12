ダウ平均は反落 、明日の米ＣＰＩに注目＝米国株序盤
NY株式11日（NY時間11:50）（日本時間00:50）
ダウ平均 44046.72（-128.89 -0.29%）
ナスダック 21494.15（+44.13 +0.21%）
CME日経平均先物 42365（大証終比：+545 +1.29%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落している一方、ナスダックは上昇。市場は、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と木曜日の生産者物価指数（ＰＰＩ）に注目している。９月ＦＯＭＣに向けた見通しを形成する上で重要な指標となる。
インフレが予想以上に高ければ、利下げ期待が後退し、米株式市場にとっては目先の大きなハードルとなりそうだ。一部からは「重要なのはＣＰＩだ。これは間違いなく金融政策を左右する」といった声も聞かれる。
ＣＰＩの結果が、来週にワイオミング州のジャクソンホールで開催されるＦＲＢの年次総会に影響を与え、それは９月ＦＯＭＣの方向性を占う場になると見られている。
また、市場には米ロ首脳会談への期待も広まっている。トランプ大統領とプーチン大統領による金曜日のアラスカでの首脳会談を控え、市場はウクライナ戦争終結への期待が高めているようだ。
一方、堅調な米株式市場だが、バリュエーションの過熱感、悪化するマクロ経済見通し、関税の影響、そして季節的な弱含みも指摘されている中、市場がどこまで調整を回避し続けられるかを懸念する声も出ている。ストラテジストは「市場はまもなく消化局面に入るだろう。ただ、それは悪いことではない」との見解も聞かれた。
エヌビディア＜NVDA＞とＡＭＤ＜AMD＞が本日の市場の話題となっているが、中国へのＡＩ半導体の売上の１５％を米政府に支払うことで合意したと伝わった。輸出ライセンス確保に向けた合意の一環。トランプ大統領も先ほど正式に言及した。序盤は両銘柄とも軟調な値動きも見られていたが、上げに転じている。ただ、一部からはそのスキームが他の分野にも適用されるのか注視しているとの声も聞かれた。
テスラ＜TSLA＞が上昇。主力の「モデルＹ」の納車見積もり期間を従来の１－３週間から４－６週間に延長した。これは受注増加の兆しと見られている。
半導体のマイクロン・テクノロジー＜MU＞が上昇。取引開始前に６－８月期決算（第４四半期）のガイダンスの上方修正を発表し、１株利益、売上高見通しを引き上げた。ＤＲＡＭの価格改善が寄与したとしている。
アルベマール＜ALB＞、リチウム・アメリカズ＜LAC＞などリチウム関連株が上昇。中国が主要なリチウム鉱山の操業を停止した。
仮想通貨関連株が上昇。ビットコインが１２万ドルを回復し、一時過去最高値に接近した。特段の買い材料は見当たらないが、機関投資家や企業による強い需要が暗号資産市場全体を支えているようだ。
テレビ局・ラジオ局のテグナ＜TGNA＞が大幅高。同業のネクスター＜NXST＞が同社の買収交渉を進めていると伝わった。交渉はかなり進展した段階にあるという。
バイオ医薬品のアルビナス＜ARVN＞が上昇。同社とファイザー＜PFE＞は、ＥＳＲ１変異を有するＥＲ陽性およびＨＥＲ２陰性の進行性乳がん治療薬「ベプデゲストラント」について、ＦＤＡが新薬承認申請（ＮＤＡ）を受理したと発表した。
イスラエルのソフトウエア開発のマンデー・ドットコム＜MNDY＞が決算を受け大幅安。第３四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、通期の売上高見通しも従来の予想を維持したことに失望感が広がっている模様。
カナダの鉱山会社バリック・マイニング＜B＞が決算を受け下落。西アフリカのマリの軍事政権による金鉱山のルーロ・グンコトの押収に伴い、１０億４０００万ドルの損失計上を明らかにしたことが嫌気されている。
