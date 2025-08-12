◇インターリーグ ドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で出場。0―1の初回、2試合連発となる41号ソロを放ち、リーグトップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。今季11本目の先頭弾となり、そのシュワバーが昨年つくったシーズン最多記録と同じ15本ペース。2安打1打点で今季最長タイ9試合連続安打も、逆転負けにつながった終盤の2つのプレーにデーブ・ロバーツ監督（53）が苦言を呈した。

日曜日のドジャースタジアムは、初回に先制され少し元気がなかった。空気を変えたのは大谷だ。初回、カウント1―2から左腕ラウアーの決め球を粉砕。低めのカットボールに体勢を崩されながらも、最後は右手一本で振り抜いた。打球速度106・3マイル（約171・1キロ）の低弾道で右翼席へ同点41号ソロ。2死からフリーマンの14号ソロで勝ち越しに成功し、本拠はお祭り騒ぎになった。

3年連続で現役最多の4度目となった前日の40号に続く2戦連発。シーズン56発ペースに乗せた。先頭弾は今季11本目で15本ペース。リーグトップの41本塁打で並んだフィリーズのシュワバーが、昨年つくったシーズン先頭弾の大リーグ記録に並ぶペースとなった。前日に「最近はだいぶ進歩しているかな。これを継続したい」と話した通り今季最多タイの9試合連続安打。8月は全9試合で安打を放ち、月間打率・547と好調は続く。

2度の申告敬遠など4出塁で1得点。だが、終盤は精彩を欠いた。一塁走者だった3―2の6回1死一塁では17盗塁目となる二盗を決めたが、2死一、二塁から4番・フリーマンの打席で三盗に失敗。デーブ・ロバーツ監督は「彼の判断だったが、良い野球選手とはいえなかった」と手厳しかった。さらに4―5の9回1死満塁では、救援左腕フルーハティに対しフルカウントから低めのスイーパーに空振り三振。指揮官は「三振するという結果は全く予想していなかった。あの投手は速球派ではない。センター方向を意識してスイングするべき。低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ」と切り捨てた。

結局、10安打13四球も今季ワーストの16残塁で逆転負け。連勝が止まり2位パドレスに再び2ゲーム差に迫られた。2桁安打＆四球での敗戦は延長戦を除けば、82年5月11日のフィリーズ戦の13安打10四球での敗戦以来球団43年ぶり。試合後、普段なら慌ただしく帰宅する大谷も、この日は珍しくクラブハウスの椅子に座ったまま、しばらく視線を落としていた。