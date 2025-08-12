◇コミュニティー・シールド クリスタルパレス2ー2（PK3ー2）リバプール（2025年8月10日 ロンドン）

コミュニティー・シールドがロンドンのウェンブリー競技場で10日に行われ、昨季FA杯覇者でMF鎌田大地が所属するクリスタルパレスが同プレミアリーグ王者リバプールを破って初優勝を果たした。90分を終えて2―2から突入したPK戦に3―2で勝利。鎌田は右膝負傷で前半29分に退き、リバプールのMF遠藤航は後半26分から出場した。

シーズン到来を告げる一戦で鎌田が存在感を示した。0―1の前半15分に右足ダイレクトで絶妙なスルーパスを前線に通して決定機を演出。味方がこぼれ球をつないで同点弾となるPKを獲得した。

「スルーパスはチームとしてスイッチを入れる部分で大事になってくる。僕もPKを取る前のシーンでチームとして狙っていた部分は出せたと思う」。相手との接触で右膝を痛めて前半29分に退いたが、初優勝に貢献した。患部の状態に「検査してみないと分からない。そんなに悪くはないと思う」と話し、グラスナー監督は「それほど深刻ではないようだが、1、2試合欠場する可能性はある」と指摘した。17日のチェルシーとの開幕戦出場は微妙になったものの、W杯イヤーを強豪撃破でのタイトル奪取で好発進した。