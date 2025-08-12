¡ÖÅìµþ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¾å¤¬¤¤¤ë¡×¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¡Ö³¬ÁØ¡×¤¬À¸¤ó¤Àµõ±É¿´¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿¿¼Â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
³¹Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÄ¯Ë¾¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£Å¾¶Ð¤òµ¡¤ËÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Þ¼¾å²È¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¶á½ê¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ºÇ¾å³¬¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦·Ã¤«¤éÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÔ²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Þ¼¾å²È¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó(@gura_hamuco)¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¶å½£¤«¤éÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¿Þ¼¾å²È¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò¶áÎÙ¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤Ïµï½»³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÄãÁØ¡¢ÃæÁØ¡¢¹âÁØ¤Ç¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
ÄãÁØ6³¬¤Ë½»¤àÞ¼¾å²È¤Ï¡¢ÃæÁØ26³¬¤ÎÂíËÜ²È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯µ¢¤ê¤Ç¹âÁØ42³¬¤ÎËÙ²È¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ËÙ²È¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯Ë¾¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÉ×¤Î¶ÐÌ³Àè¤ä»Ò¤É¤â¤Î»äÎ©¼õ¸³¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²Æ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢Þ¼¾å²È¤â¾¯¤·¤º¤Ä´¶²½¤µ¤ì¡¢Â©»Ò¤òÄÌ½Î¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë3²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµõ±É¤ÈÆâ¾ð¤À¡£
¢£Ì¡²è¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤È¤Ï±ï±ó¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î3²ÈÂ²¤Î¡¢³°Â¦¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆâÂ¦¤Î¼Â¾ð¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤«¤é¤Ï³°Â¦¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¾ð¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥«¡¼¥¹¥È¡¢¿¦¾ì¤Ç¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¢¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ä¸«±É¡¢µõÀª¤ËËþ¤Á¤¿½»¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£