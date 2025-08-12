ルプルプのカラーシャンプーで白髪とさよなら♡ツヤ髪習慣スタート

「白髪を自然にケアしたいけど、手間やダメージが気になる…」そんな大人女性の声から生まれたのが、LPLP（ルプルプ）から登場する新しいカラーシャンプーとコンディショナー。毎日のシャンプーを置き換えるだけで、白髪染めとエイジングケアが同時に叶う優れもの♡サロン級の仕上がりと自然な色味が魅力のこのシリーズは、忙しくても美髪をキープしたいあなたの強い味方になってくれます。

白髪も自然に色づく♡泡パックの実力

LPLPカラーシャンプー最大の魅力は、360°全方位泡パック。きめ細かな泡が髪全体を包み込み、白髪をムラなく自然に染め上げます。

毎日使い続けることで少しずつ色が重なり、“染めました感”のないナチュラルな仕上がりに。

さらに、手袋不要の手軽さも◎。サイズ違いの色素成分がしっかり浸透し、使うほどに美しい髪色へ導きます。

髪のうねりとパサつきもWケア

白髪染めだけじゃないのが、ルプルプのすごいところ。独自成分「ルプルプWフコイダン」や、熱反応型の補修成分「レブリン酸」が、年齢による髪のうねりやパサつきを集中補修。

さらに、コンディショナーにはセラミドチャージオイルや植物由来の美容液成分も贅沢配合されており、毛先までなめらか＆ツヤツヤな髪へ。まるでサロン帰りのような仕上がりが自宅で叶います♡

毎日のケアで、10年後も美しい髪へ

LPLPが大切にしているのは、今だけでなく“髪の10年後”を見据えたケア。シリーズ共通で配合されている「ルプルプWフコイダン」は、海の恵みとバイオ技術を融合した独自成分。

27種類の天然由来成分とともに、頭皮環境を整えて、根元から健やかな髪を育てます。使い続けるほどに違いがわかる、本質的なエイジングケアで、未来の自分に自信を。

未来の髪のために、今できることから



毎日忙しく過ごすなかで、白髪や髪のうねりに悩む女性は少なくありません。そんな悩みに寄り添いながら、美しさも諦めない。

LPLPのカラーシャンプーとコンディショナーは、そんな願いを叶えてくれる存在です。手間なく始められる美髪習慣で、自信の持てる髪を育ててみませんか？

今こそ、未来のあなたのためのヘアケアを始めるチャンスです♡