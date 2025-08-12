「買い足し」→【GUセール】で賢くゲット！ 大人に似合う♡「華やかブラウス」

オンでもオフでも着回せる華やかなブラウスは、何枚でも欲しくなるもの。買い足しを考えているなら、【GU（ジーユー）】のセールアイテムをチェックするのがおすすめです。ビジューボタンがきらめく一着や、袖のデザインが可愛いアイテムなど、お値下げ中のブラウスを賢く手に入れて、夏のおしゃれの幅を広げましょう。

ビジューボタンがアクセントのきれいめブラウス

【GU】「ビジューボタンブラウス（半袖）Z」\1,490（税込・セール価格）

一番上についたビジューボタンが華やかな、フレンチスリーブのブラウス。肩まわりや二の腕がすっきり見えそうな袖のデザインと、体型をうまくカバーできそうなゆったりめのシルエットが大人世代の強い味方です。上品できちんと感のあるアイテムなので、オフィスカジュアルから休日コーデまで幅広く活躍しそう。

さわやかな夏のパンツスタイルにぴったり

きれいめなタックパンツを合わせれば、さわやかで夏らしいコーディネートが完成。ブラウスとパンツでシンプルにまとめると、好印象が狙えそうなお仕事コーデを作れます。差し色としてホワイトのカーディガンを肩に巻くと、こなれ感のある休日コーデに早変わり。スタッフのKumikoさんは「裾にかけて緩やかに広がるフレアシルエットで、インせずに着てもサマになります」と着こなしのポイントを紹介しています。

トレンド感たっぷりなバブル袖ブラウス

【GU】「バブルスリーブブラウス（5分袖）Z」\1,490（税込・セール価格）

ふわっとボリュームのあるバブルスリーブが可愛い、接触冷感ブラウス。華やかに見せながら、さりげなく二の腕をカバーしてくれるのがうれしいポイントです。公式HPによると、「さらりとなめらかな風合いで、適度に厚みのある素材を使用」とのことで、快適に着こなせそうな予感。1枚でさらりと着てもよし、ベストやジャンパースカートとレイヤードしてもよしな、着回し力に期待の持てるアイテムです。

女性らしいシンプルコーデを新鮮に楽しめる

Kumikoさんは、ロングのフレアスカートを組み合わせ、ブラウスを女性らしいシンプルコーデに活用。「普段グレーはあまり着ないんですが、このブラウスは意外と馴染んで合わせやすかったです」と、使いやすい絶妙なグレーを絶賛しています。今っぽいバブルスリーブのトップスに、くしゅっとしたシャーリングバッグもプラスして、トレンドを意識した今っぽいコーデに。体型を拾いすぎないシルエットで、スタイルアップ効果も狙える着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W