サンライズを直前予約する

大阪・関西万博の会期も後半を迎え、ますます混雑してきました。2カ月前予約や7日前予約に落選し、空き枠予約も混雑で繋がらなかった人は、朝から並ぶことで少しでも多くのパビリオンを回ろうとするわけですが、遠方からだと、前入りしないとなかなか早朝から並べません。

首都圏だと、飛行機や新幹線の始発で、という手もありますが、早くても9時前に入場ゲート到着、となってしまいます。東ゲートに直接乗り付ける深夜バス、というのもありますが、少しでも身体を休めておきたいところ。

JRの在来線には、東京駅と高松駅を結ぶ「サンライズ瀬戸」と、出雲市駅を結ぶ「サンライズ出雲」という寝台特急があります（以降まとめてサンライズとします）。東京駅発の下り列車は大阪駅には止まらず姫路駅まで行ってしまいますが、それでも姫路から折り返せば、7時30分くらいに万博会場最寄りの夢洲駅に到着できるので、朝から並ぼうと思えば並べます。

そんなサンライズですが、寝台券や指定券が取りづらいことでも有名。乗車日1カ月前の10時から発売されますが、数分後にはすべての寝台／指定券が完売してしまうことも珍しくはありません。ですが、キャンセルもまた意外と多いのがサンライズのもう1つの特徴です。

そういうわけで、今回は筆者が個人的に取りやすい、と思っているJR西日本の予約サイト「e5489」での直前予約方法を少しご紹介できればと思います。

さまざまな列車名を持つサンライズ

JR西日本の「WESTER」などからe5489のWebサイトにアクセスし、「新規予約」を押すと、「リストから選択する」か「駅を入力する」の画面が表示されます。サンライズ専用の予約画面も用意されていますが、直前予約の場合、「駅を入力」の方がやりやすいです。

WESTERアプリからだと、かんたんログイン機能で、iPhoneならFaceIDなどの認証でログインできます

その後、サンライズに乗る駅名を入力して、発車時刻の少し前の時間を入力、「詳細な検索方法」の中にある「新幹線を利用」のチェックボックスを外して検索します。

駅名と乗車日、発車時刻の少し前の時刻を入力します。近い駅名があると、リストから選ぶ画面が挟まれます

すると、“×”印が並び、一見予約できなさそうに見えますが、列車名の横にある「この列車を変更」をタップし、「後の列車」をタップします。すると、何やら“サンライズ”の名がつく列車が続々と登場してきます。

×が並んでいますが、「この列車を変更」から「後の列車」をタップすると、発車時刻が同じ列車がいくつも登場します

JRの予約システムの都合なのか、「特急サンライズ出雲」と「特急サンライズ瀬戸」には、“ノビノビ座席”（指定券）と“シングルツイン”（B寝台券）“シングルデラックス”（A寝台券）の3つしか入っていません。残りの“シングル”（B寝台券）と“ソロ”（B寝台券）、2人用の“サンライズツイン”（B寝台券）は、それぞれ別の列車名で登録されています。

最初の検索画面では、3つ程度の列車名しか出てきませんが、「後の列車」を調べることで、サンライズのすべての座席を表示させられます。こうしてみると、「特急サンライズ出雲」の指定席、いわゆるノビノビ座席に空席があるようです。選択して進めると、e5489で切符を予約できるようになります。

どうやら「サンライズ出雲」の指定席（ノビノビ座席）が空いていたようです。ノビノビ座席は絨毯敷きで寝台でこそないですが、1人用のスペースに寝転がって安価に移動できます

日付またぎに注意

一点、気をつけたいのが、日付をまたいで検索すると、うまく検索できない場合があることです。

たとえば、上り列車の大阪駅発は0時33分発ですが、検索画面で「前日の23時出発」と入力して検索すると、大阪駅発の列車が検索画面に出てきます。同じように「後の列車」をタップすると、空席があるように表示されますが「選択不可」と表示されることがあります。

どうやら、日付をまたいだ検索で後の列車を選択すると、うまく検索できないようで、この場合「当日の0時発」などとしておくことで、予約まで進められます。

「△」なのに予約できない画面。日付をまたがない検索にすることで、予約できるようになります。各列車に6室しかないシングルデラックスが2室も空いているのは、なかなか見ない画面です

サンライズ予約専用ページでは、「始発駅を基準とした日付を選択し、23時台の時刻で検索する」よう案内されていますが、この予約方法では0時で検索するとスムーズに行きます。

大阪・関西万博に朝早くから行きたい方も、逆に新大阪駅からの新幹線の終電に乗り遅れた方も、サンライズを使った旅の際は、1つ覚えておいてもいいかもしれません。