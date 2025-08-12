¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¤Ê¤È¤ê¡¢½é½Ð±é¤ÇGARDEN STAGE¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
º£Ç¯¤Î¡ãLuckyFes¡äºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇGARDEN STAGE¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤òº£Ç¯Æ±¥Õ¥§¥¹½é½Ð±é¤Î¤Ê¤È¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3Æü´Ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤á¤¤á¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡ãLuckyFes¡Ç25¡äGARDEN STAGE¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²ÚÎï¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½ªÆü¤ÎºÇ¸å¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤È¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¡¢¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÊLuckyFes¤Î´ÑµÒ¡Ë¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¾ì¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤È¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ê¤È¤ê¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ë¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢LuckyFes¡£³§¤µ¤ó¡¢°û¤ß¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤È¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´¥ÇÕ¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤ÏµÞ¾å¾º¤·¡¢Áá¤¯¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ê¥Õ¤ò¹ï¤à¡Ö¶âÌÚºÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤²¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¤Ê¤È¤ê¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ð¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¨¥Ã¥¸¡¼¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òµÒÀÊ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢LuckyFes¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¿·¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤È¤ê¤ä¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Êü¤ÄÇ®µ¤¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ôÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¡£
MC¤Ç¤Ï¡ãLuckyFes¡ä½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆGARDEN STAGEºÇ½ªÆü¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯ÎðÁØ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥Õ¥§¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï²¹¤«¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤Û¤ÉÇ®¤¤¤â¤Î¡×¤È¸ø¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â³¤¯¡ÖDRESSING ROOM¡×¤Ç¤Ï¾ø¤·½ë¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ê¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¿¿¹üÄº¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄ°¤¤Ë¤¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÎÀú¤ê¤«¤é¡ÖOverdose¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯Î®¤ì¤â¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡3Ï¢µÙ¤âLuckyFes¤âº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¤¢¤ó¤¿¤é¤Îº£Æü¥¤¥Á¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÏÁ´ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ê¤È¤ê¤ÎÇ®±é¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢BPM¤¬¼¡Âè¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖSPEED¡×¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê²Î¤È±éÁÕ¡¢·ã¤·¤¯ÅÀÌÇ¤¹¤ë¾ÈÌÀ±é½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¥«¥ª¥¹¤È²½¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤¿¤Ê¤È¤ê¤¬¡Ö¹¢¤¬¸Ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤¬²Î¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¹âÂ®¥Ó¡¼¥È¤ÈÀä¾§¤¬Ê¨ÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡ÖIN_MY_HEAD¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥º¤âÆ¬¾å¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹¤Ê¤É¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥¦¥ì¥«¡×¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤È¤ê¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê´À¤ä¾ðÇ®¤äÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ã¥¢¥Ä¤Ê¶õµ¤¤¬¹¤¯½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ¤Ç÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡ãLuckyFes¡ä½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¤âÂç¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÀ¾×¢ÃÒ°ì
¼Ì¿¿¡ý虬¼Ö¼÷°ì
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
2.¶âÌÚºÔ
3.¥×¥í¥Ý¡¼¥º
4.DRESSING ROOM
5.Overdose
6.SPEED
7.IN_MY_HEAD
8.¥¨¥¦¥ì¥«
9.ÀäÂÐÎíÅÙ
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BARKSÆâ¡ãLuckyFes¡Ç25¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ ¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¼Ì¿¿¡ý虬¼Ö¼÷°ì