小雨もやみ陽も陰り始めた夕刻の空の下、GARDEN STAGEに登場したのはMUCC。メンバー全員が茨城県出身という縁もあり、3年連続で＜LuckyFes＞への出演となった彼らは、約400曲の持ち曲の中から選りすぐりの7曲で、MUCCというバンドの何たるかを体現してみせた。

◆ライブ写真

メンバーが登場する前から観覧エリアではクラップが湧き、それはミステリアスな重低音SE「ホムラウタ」まで引き継がれていく。明滅するオレンジ色のライトの下、オーディエンスの声に迎えられてステージに現れ、逹瑯（Vo）が「雨、あがったね。MUCCです！」と挨拶するや、いきなり投下したのは毎年欠かさず披露している超鉄板ライブチューン「蘭鋳」。ミヤ（G）がおなじみのギターフレーズを放つと、すかさず歓声とクラップ、そして“ハイハイハイハイ！”の声が夢烏（MUCCファンの呼称）たちからあがる。

そして「短い時間だけど一緒に遊んでちょうだい、よろしくお願いします」という逹瑯の礼儀正しい挨拶を裏切るように、ステージ上では凶暴な音が炸裂。当然、夢烏たちは身体を勢いよく折りたたみ、手をあげて一斉に踊り狂っていく。間奏では「OK、LuckyFes！ 全員座ろうか」と演奏を止めてオーディエンスを座らせ、逹瑯が「またLuckyFesに帰ってくることができました。ありがとうございます。いけんの！？ 茨城！ 全員死刑！ 3、2、1、0！」と号令をかければ、見渡す限り全員がジャンプ。MUCCを知るも知らぬも関係なく、全員を巻き込み、意のままに動かす統率力とパフォーマンス力は、さすが結成30周年を目前に控えるだけはある。

続いては、昨年リリースされた最新シングル「愛の唄」をドロップ。歌声の1音、弦1本の響きから妖艶なミディアムチューンで、逹瑯のうねるようなボーカルワークもなんとも湿度が高くエロティックだ。キリキリと引き絞るようなミヤのギター、ゴリゴリとツボを押さえるYUKKE（B）のベースも加わって、純粋すぎる愛とも単なる情欲とも解釈できる欲望を狂おしく訴えていく。休む間もなくドラムビートへとなだれ込み、YUKKEのベースが唸って幕開けたのは「最終列車」。フォークをベースとした歌謡チューンの急くようなテンポに乗せ、曲世界に描かれたやむにやまれぬ“さよなら”を、けぶるライトを浴びながら壇上で歌う逹瑯の長身のシルエットが美しく、切なさを倍増させる。もちろんビジュアルだけでなく、ミヤのメロディックなギターソロからボーカルへと続く一連の迫力も圧倒的で、リリースから20年を経たバンドの凄まじい進化をうかがわせた。

自身のルーツや影響を受けた音楽へのリスペクトを感じさせる前半戦を経て、「歌える人、でっかい声でよろしく！ 100人分の声くれよ、いいかい？ 一緒にライブしよう！」（逹瑯）と合唱を誘ったのは「ニルヴァーナ」。テレビアニメのオープニングテーマになったことでも知られるナンバーで、キャッチーな疾走感と胸に迫る旋律をエモーショナルに放つ彼らにオーディエンスの拳が振り上がる。ミヤのライトハンドからのギターソロや転調を経て、演奏のテンションが上昇するのに呼応して客席の熱もどんどん高まり、最後は“君とぬくもりを探しに ゆこう 未だ見ぬ世界へと”と、ひとかけらの希望を抱えた楽曲を感動的に贈った。

さらに「今日のこの環境、芝生と空と……まぁちょっと暗くなっちゃったかな？ この環境にピッタリな曲をやりたいと思います。ウチら的には茨城の景色がすごく浮かぶ、とても気に入っている曲です」と逹瑯が前置き、ミヤがメロウにギターを爪弾いて「ハイデ」がスタート。地に足の着いたテンポで届けるロックチューンは、誰もが身に覚えのあるやるせない苦悩と葛藤を描き、一方で「行け！」と号令をかけられたオーディエンスは、ひたすらに飛び跳ねて命の躍動を示していく。それに負けじと、ステージ上のメンバーも大きな動きで感情を爆発させ、最後は“君の手に花束を”と高らかに歌い締め。ハイデ（＝荒野）のような世界でも、きっと花は咲くのだ。

そんな光を残す壮大感のあるナンバーを2曲続けて、「茨城出身なんです、MUCC。ガキの頃から茨城で育って、ウチらの青春時代の曲やります、いいですか？」とタイトルコールしたのは「1979 ver. 2025」。自身の誕生年をタイトルに掲げたナンバーで、ゴリゴリのリフから重低音グルーヴ、そして超高速ビートへとアグレッシヴになだれ込めば、観覧エリアではヘドバンが発生する。初期衝動をそのまま形にしたようなナンバーを叩きつけ、後半では「曲覚えた？ 最後の速いところ、もう一回やっていい？」とさらに客席をかき回し、“Oh yeah!”の掛け声で暴れまくるオーディエンスに、ミヤは「最高だな！ LuckyFes！」と感情を爆発。

そして最後は90年代をコンセプトに制作され、今年2月に発表された最新アルバム『1997』のリード曲「Daydream Believer」を披露する。爽快な疾走チューンで「来いよ！」「歌え！」と客席に叫び、サビの“Daydream Believer”を大合唱する声は空へと。音源よりもダイナミックに育ったパフォーマンスで“愛をもっとくれ”とリフレインするこの曲は、今後きっと長く愛され続けていくに違いないと確信させた。長いキャリアの中で繰り返し絶望や喪失を歌いながらも、MUCCの本質はココにあるのだから。

取材・文◎清水素子

写真◎虬車寿一

セットリスト

1.蘭鋳

2.愛の唄

3.最終列車

4.ニルヴァーナ

5.ハイデ

6.1997 ver.2025

7.Daydream Believer

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎虬車寿一