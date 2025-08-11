楽曲制作だけでなく、アートワーク、映像など、表現にまつわるあらゆる創作を自分たちで手掛けているCLAN QUEEN。音楽面でのメンバーのパートを表記するとyowa（Vo）、AOi（G）、マイ（Ba）──という形になるが、それだけにとどまらない表現を探求しているのがこのバンドだ。ライブでも独自の活動スタイルは冴え渡っている。様々なアーティストのファンも集まる音楽フェスで、どのようなステージを届けてくれるのだろうか？ 日没を迎えて、すっかり暗くなったHILLS STAGEに観客がどんどん集まってきた。

◆ライブ写真

メンバーが登場し、ドラムが激しく連打されると爆発的に高まった手拍子。そして1曲目「ゲルニカ」がスタート。ギター、ベース、ドラムの爆音、感情がはち切れそうなくらいに溢れる歌声に刺激された人々のダンスが大地を揺らす。「歌え！」と言われて「ウォーウォー」と観客が上げる声が野性的で熱い。続いて「ORDER」。頭上でクラップしたり、掲げた腕を揺らしたり、本能的な衝動に身を任せる人々のシルエットがフィールドを幻想的に彩る。「踊楽園」へと雪崩れ込んだ頃には、膨大なダンスエネルギーがステージから届けられる音、光と融合していた。

ドラムカウントからスタートした「SPEED」でも、人々のダンスの熱量は高まるばかり。艶めかしい音像、どこか寂し気なメロディ、ファンキーなビートをじっくり躍動させた「インベイダー」。無我夢中で飛び跳ねる人々をステージ上で点滅しているライトが妖しく染めた「求世主」。激情と抑制の間を行き来する歌声が、血を滲ませるかのように生々しかった「自白」……小休止やMCタイムを挟むことなく、ひたすら連発された曲の数々。巨大な渦に巻き込まれるような体験だった。

「ラスト行けるか？ LuckyFes！」とyowaが言い、ラストの曲「チェックメイト」へ突入。観客が経験した興奮の限界突破は、この時点でものすごい回数だったはずだ。ロックバンド編成によるサウンドだが、本能へと激しく訴えかけるダンスミュージック的な力も発揮するCLAN QUEENを浴びている最中は、細かな思考は停止する。ただただ興奮の権化となるしかない。用意していた全曲を披露すると、残響に包まれながらすぐにステージを後にしたメンバーたち。鳴り響く楽器の音色、歌声、ライティングが、あらゆる衝動を開放するかのようだったあのライブを無邪気に表現するならば、「圧倒的に楽しかった！」ということになるが、ヘッドフォンでじっくりと聴きながら改めて向き合いたい世界の気配も感じた。この感触をしばらくの間、何度も反芻しながら奥にあるものを確かめたい。

取材・文◎田中 大

写真◎堅田ひとみ

セットリスト

1.ゲルニカ

2.ORDER

3.踊楽園

4.SPEED

5.インベイダー

6.求世主

7.自白

8.チェックメイト

