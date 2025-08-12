京都初登場！オードリーのポップアップで話題のグレイシアをチェック♡

いちごスイーツ専門店「オードリー」が、2025年8月6日(水)～12日(火)の期間限定で大丸京都店に初登場！大人気の「グレイシア」は、発売10周年を迎えて初の大型リニューアル♡見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えたスイーツは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり。数量限定販売なので、気になる方はお早めに♪

グレイシアが10周年でリニューアル

発売以来大人気の「グレイシア」は、10周年を記念して味わいと製法を一新。

「グレイシア（ミルク）」は、フランス産発酵バターのラングドシャにミルクチョコクリームを絞り、ホワイトチョコでコーティング。トップにはフリーズドライの苺をトッピング。1箱（8個入）1,296円（税込）です。

「グレイシア（チョコレート）」は、ココア生地のラングドシャにミルクチョコクリームを絞り、ミルクチョコでコーティングし、苺をオン。同じく1箱（8個入）1,296円（税込）です。

2種類を楽しめる「グレイシア詰合せ」は、ミルク10個＋チョコレート5個入りで2,430円（税込）。可愛さとおいしさが詰まったリニューアルをお楽しみください♪

あんバタ屋がエキュート品川に期間限定出店♡人気スイーツ集結

ギフトにも最適な限定スイーツ♡

ポップアップでは、グレイシアの他にも心ときめく限定商品が登場！

「オードリー ギフトセット」（3,369円・税込）は、2種のグレイシアに、リボン型のマドレーヌ「オードレーヌ」を詰め合わせた華やかなボックス。

「オードレーヌ」（1,058円・税込）は、バニラ風味のマドレーヌに苺ジャムを忍ばせたキュートなスイーツ。こちらは毎日13時からの時間限定販売なので、タイミングを逃さないで♪

どれも数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

京都で味わう、甘酸っぱいひととき

京都の夏を彩る、オードリーの期間限定ポップアップ。リニューアルしたグレイシアや可愛いマドレーヌなど、見た目も味も抜群のいちごスイーツが勢揃いしています。

会期は2025年8月6日(水)～12日(火)の1週間。大丸京都店1階・ご案内所前特設会場にて開催。甘くてとびきり可愛い“いちごの魔法”に包まれてみてはいかがでしょうか♡