¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û¿¹Íªµ©¡¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡ÖÂ¤ÏÈ´·²¡£¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ£Ó¤âÂç¾æÉ×¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Âè£µ£³²ó¥ª¡¼¥ëÊ¼¸Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹Íªµ©¡Ê£³£²¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£¸£Ò¤ò£´¥«¥É¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³¡¢£²¡¢£³¡¢£±Ãå¤È¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¤ÇÆÀÅÀÎ¨£¸°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÁêËÀ£³£¶¹æµ¡¤â¡ÖÂ¤ÏÈ´·²¡£ÆÃ¤Ë¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤âÂç¾æÉ×¡£¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¾å°Ìµé¤Ç¤¹¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¡£
¡¡£²ÆüÌÜ£±£±£Ò¤Ç¤Ï¿·¥Ú¥é¸ò´¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¹¥µ¤ÇÛ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¿Ø¤Ïº®Àï¤À¤±¤Ë½àÍ¥¹¥ÏÈ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤À¡£