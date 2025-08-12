¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥ª¥Ð¥Þ»á¤Î¾ÓÁü²è¤ò¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡¡ÂÐÎ©´Ø·¸¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡¡CNNÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î¾ÓÁü²è¤ò¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏCNN¥Æ¥ì¥Ó¤¬10ÆüÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¥ª¥Ð¥Þ»á¤Î¾ÓÁü²è¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î²ÈÂ²¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î°ìÉô¿¦°÷¤Î¤ß¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³¬ÃÊ¤ÎºÇ¾åÉô¤Îµï¼¼¤ËÄÌ¤¸¤ëÍÙ¤ê¾ì¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
CNN¤Ï¡¢¡ÖÎòÂåÂçÅýÎÎ¤Î¾ÓÁü²è¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ÎºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´·Îã¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¯Å¨¤È¤ß¤Ê¤¹¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿·ÚÊÎÅª¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥ª¥Ð¥Þ»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Àè·î¡¢2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¥í¥·¥¢¤Î²ðÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¥·¥¢µ¿ÏÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëµõµ¶¾ðÊó¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¿µÕºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥Ð¥Þ»áÂ¦¤â¡ÖÃí°Õ¤ò°ï¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼å¡¹¤·¤¤»î¤ß¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢CNN¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥ª¥Ð¥Þ»á¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤ËÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¸µÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ÎÉã¿Æ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦H¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¸µÂçÅýÎÎ¤Î¾ÓÁü²è¤â¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤³¬ÃÊÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£