中村敬斗のリーグドゥ開幕節欠場が決定…関根大輝はスタッド・ランス初戦に帯同
スタッド・ランスは11日、同日に行うリーグドゥ(フランス2部)開幕節・アミアン戦の帯同メンバーを発表した。去就に揺れるFW中村敬斗はメンバー外になった。
中村は7月下旬から今月上旬まで行われた日本ツアーを「体調不良」で欠場。移籍が濃厚と報じられている中、現地メディア『ユニオン』は「中村が3年間の契約が残っているクラブを退団したいと考えているが、クラブの首脳陣は移籍を認めず対立が生じている」と綴って先行きが不透明だと報じている。
そうした中で迎える開幕節、1年でのリーグアン復帰を目指す初戦で中村はメンバー外。FW伊東純也はゲンクへ移籍しており、DF関根大輝のみが唯一の日本人帯同組となった。
試合は11日の27時45分(日本時間)キックオフを予定している。
