トッテナムがマンCサビーニョ獲得に動く…「理想的な選手」としてクラブ間交渉を開始
トッテナムがマンチェスター・シティのMFサビーニョ獲得に向け、クラブ間交渉を開始したようだ。英『ミラー』が伝えている。
2004年4月10日生まれの21歳は昨季マンチェスター・Cに加入し、プレミアリーグ29試合出場。得点は1に終わったものの、鋭い突破で多くの好機を生み出した。
2年目のさらなる飛躍に期待が懸かるが、昨季無冠に終わったマンチェスター・Cは今夏の移籍市場で精力的に動き、サビーニョとポジションを争うMFラヤン・シェルキを獲得。さらに、MFティジャーニ・ラインデルスの加入と昨季は負傷で長期離脱を強いられたMFロドリの復帰により、システムを変更する可能性もあるようで、サビーニョの出場時間が減ることが予想されている。
この状況で獲得に動いたのがトッテナムだ。FWソン・フンミンを売却したことで補強に使用できる資金があり、MFジェームズ・マディソンの負傷によって攻撃陣の駒が必要に。そして、トーマス・フランク監督はサビーニョは理想的な選手だと話しているようだ。
なお、移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、両クラブが移籍金で合意すれば、サビーニョ自身は移籍に前向きな姿勢を見せているという。
