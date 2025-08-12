NY株式11日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均　　　44036.01（-139.60　-0.32%）
ナスダック　　　21487.38（+37.36　+0.17%）
CME日経平均先物　42375（大証終比：+555　+1.31%）

欧州株式11日GMT15:16
英FT100　 9123.23（+27.50　+0.30%）
独DAX　 24071.06（-91.80　-0.38%）
仏CAC40　 7695.91（-47.09　-0.61%）

米国債利回り
2年債　 　3.758（-0.004）
10年債　 　4.269（-0.014）
30年債　 　4.834（-0.015）
期待インフレ率　 　2.409（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.696（+0.006）
英　国　　4.563（-0.038）
カナダ　　3.371（-0.012）
豪　州　　4.247（+0.000）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.18　-0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.40（-87.90　-2.52%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120053.56（+1691.17　+1.43%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1777万6331（+250412　+1.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ