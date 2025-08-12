ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 44036.01（-139.60 -0.32%）
ナスダック 21487.38（+37.36 +0.17%）
CME日経平均先物 42375（大証終比：+555 +1.31%）
欧州株式11日GMT15:16
英FT100 9123.23（+27.50 +0.30%）
独DAX 24071.06（-91.80 -0.38%）
仏CAC40 7695.91（-47.09 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.758（-0.004）
10年債 4.269（-0.014）
30年債 4.834（-0.015）
期待インフレ率 2.409（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.696（+0.006）
英 国 4.563（-0.038）
カナダ 3.371（-0.012）
豪 州 4.247（+0.000）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.18 -0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.40（-87.90 -2.52%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120053.56（+1691.17 +1.43%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1777万6331（+250412 +1.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
