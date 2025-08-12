気象台は、午前0時31分に、大雨警報（土砂災害）を高岡市、氷見市、射水市に発表しました。

富山県では、12日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□大雨警報

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒



■高岡市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒



■魚津市

□大雨警報

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒



■氷見市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒





■滑川市□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■黒部市□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■南砺市□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■射水市□大雨警報【発表】・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■上市町□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■立山町□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■入善町□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒■朝日町□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒