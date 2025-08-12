【大雨警報】富山県・高岡市、氷見市、射水市に発表 12日00:31時点
気象台は、午前0時31分に、大雨警報（土砂災害）を高岡市、氷見市、射水市に発表しました。
富山県では、12日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
■高岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
■魚津市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
■氷見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
