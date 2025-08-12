Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç40Ç¯¡¡¡Ö»ö¸Î¤Ï¤â¤¦·ù¤À¡×°äÂ²¤é¤¬ÅôäÆ¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä
¤¤ç¤¦¡¢520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÁ°¤ËÅôäÆÎ®¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ËÄÆÍî¡£520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÇÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Êì¿Æ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ä
Éã¿Æ¡ÊÅö»þ29¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¡¡¾®ß·½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¡ÊÉã¿Æ¤¬¡Ë¤â¤·À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂ¹¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
Åö»þ¡¢50ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¤Ï¸½ºß60ºÐ¤Ë¡Ä
Éã¿Æ¡ÊÅö»þ50¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¡¡¼ãËÜÀéÊæ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤ê¤â10Ç¯Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤ë¤è¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Éã¤¬À¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×
11Æü¡¢ÄÆÍî¸½¾ì¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤Ï°äÂ²¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö»ö¸Î¤Ï¤â¤¦·ù¤À¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½200¸Ä¤ÎÅôäÆ¤òÀî¤ËÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤é¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°ÖÎîÅÐ»³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
