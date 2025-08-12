Ｃ大阪、新加入予定のＤＦ大畑歩夢が試合を観戦　チームの持ち味に拍車をかける「攻撃的に数字を残す」

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２５節 Ｃ大阪３―１新潟（１１日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪が３―１で新潟を下した。この日ベルギー１部ルーベンから加入が発表されたＤＦ大畑歩夢も観戦し、試合後に取材に応じた。

２０２４年のパリ五輪代表にも選出された左ＳＢは、「勝利を目指してみんなが攻撃的にやれたことが勝利につながったと思う」と、チームのリーグ３試合ぶりとなる白星を喜んだ。ルーベンでは新シーズン開幕後３試合で出番はなかったが、コンディションは万全。「実際ピッチに入ってみないと分からないところがほぼほぼ。期間も短いので試合で合わせるしかないと思いますが、本間選手だったり（浦和で）やっていた選手なのでそこはやりやすい」と、２０２４年まで在籍した浦和での経験もプラスだ。

移籍の決め手には「面談して監督の思いだったり、自分の分析、見てくれているところが刺さったのでこのチームでやりたいと思った」と話した。「守備の選手なのでそこは前提に置きながら、攻撃的に数字を残す。ＳＢでも点を取れるというところ、アタッキングサード（敵陣深く）に入って数字を残すというところにフォーカスしてやりたい」と、自身の強みを生かして、Ｃ大阪の攻撃的なスタイルに拍車をかける。