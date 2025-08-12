村重杏奈、球場の“ビールの売り子”を「すっごいやってみたい」

タレントの村重杏奈（27歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。球場の“ビールの売り子”について「すっごいやってみたい」と語った。



番組は今回、プロ野球・ソフトバンクホークスの人気を支える、PayPayドームのビールの売り子に密着。



村重は「すっごいやってみたくて。売り子さん」と話し、「（自分は）明るいし、合いの手もすごい上手だから。『いいんですか？ 一杯で』みたいな。ノリがいいから。だからすっごい売れる自信ある」と、自分の性格にマッチしている適職だと語る。



ただ、「裏を知らないから、こんな簡単に言えるんだと思う」と冷静にコメント。その後、売り子の一日に密着した映像を見た村重は「思った以上に過酷でしたね。かわいければできる仕事なのかなぁって思っちゃってたんで、その裏を知れて、こんな努力してるんだ…と思うとまたちょっと違う、いろんな目で見ちゃう」と語った。