8月のお盆シーズンにさしかかり、帰省をする人もいれば、家でまったりと休みを過ごすなど、普段の疲れを癒やすひとときを過ごしているのではないだろうか。

本誌では「夏休み特集」と題し、様々なテーマで特集をお送りしているが、本稿では水着姿の美少女フィギュアに注目し、この夏に予約しておきたいフィギュアを厳選してお届けする。

なお閲覧するタイミングによっては、予約・受注期間が終了している場合があるので注意してほしい。

Wonderful Works「ユミアのアトリエ ユミア・リースフェルト 水着Ver.」

メーカー：Wonderful Works 発売日：2026年4月30日 価格：23,980円 予約締切：8月27日まで

Wonderful Worksより2026年4月30日に発売予定の1/7スケールフィギュア「ユミア・リースフェルト 水着Ver.」。本製品は、コーエーテクモゲームスが手がける錬金術RPG「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」に登場する主人公「ユミア・リースフェルト」が、イラストレーターのべにたま氏が描き下ろした特典の水着姿をフィギュア化したもの。

クールな見た目で活動的なイメージにぴったりな、大胆な黒のビキニの「ユミア」を立体化しており、透明感のある黒髪のディテールに、海風にたなびくリボンも表現されている。涼しげでほんのり上気した表情と、水着の質感が色ごとに再現されていて、健康的な肉体美がグッと際立つ、魅力あふれるフィギュアに仕上がっている。

コーエーテクモのアトリエシリーズ最新作「ユミアのアトリエ」より、水着姿の「ユミア」が早速立体化。オーソドックスな黒のビキニタイプの水着が美しいフィギュアとなっている。

ムチムチ具合が素晴らしい彼女のグラマラスボディを存分に表現しており、水着によって中央に寄せられた豊満な胸や、ピッチリと水着が食い込むような表現のお尻など、注目ポイントが多数存在している。

また、海辺を表現した台座や水着の端にさりげなく施された金色の装飾など、細かな部分もしっかりと表現されている。

グッドスマイルアーツ上海「アズールレーン モガドール 悶々ロッカーシークレットVer.」

メーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売日：2026年7月 価格：18,000円 予約締切：8月20日まで

グッドスマイルアーツ上海より2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「モガドール 悶々ロッカーシークレットVer.」。本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりヴィシア所属の駆逐艦「モガドール」が、水着の着せ替え「悶々ロッカーシークレット」の姿をフィギュア化したもの。

駆逐艦でありながら抜群のボディを誇るモガドールが、水着に身を包み、扉を閉めて指揮官に魅力をたっぷりと披露しており、熱い視線や、こぼれ落ちそうな口元のよだれなど、イラストの表情を忠実に再現している。

大いに露出した肌は、肉感を表現しながら、つややかな水着の質感と合わせて、視線を惹きつけて離さない表現となっている。さらにバスタオルの部分は本物の布素材を使用しており、好みのスタイルで自由に設置することができる。

「アズールレーン」より指揮官への熱狂的な愛を感じさせる駆逐艦「モガドール」が水着姿でスケールフィギュア化。彼女の熱いまなざしをフィギュアでも見事に表現しており、駆逐艦とは思えないグラマラスボディを存分に魅せつける仕上がりである。

かなり際どい水着姿で、胸やお腹周りを最低限に隠した、肌をより露出した姿となっており、彼女の腕に着けられたブレスレットや胸元のホクロなど、細かな部分もしっかりと表現されたフィギュアとなっている。

恋恋「トラ娘のちょび美」

メーカー：恋恋 発売日：2025年11月 価格：8,800円

恋恋より2025年11月に発売予定の1/6スケールフィギュア「トラ娘のちょび美」。本製品は、イラストレーターのけけもつ氏が描くオリジナルキャラクターのトラ娘をフィギュア化したもの。

元のイラストをフィギュア用に少しアレンジを加えており、差し替え顔パーツには、にっこりとしたかわいい笑顔のパーツが付属しているほか、すべすべ肌仕様なので肌触りも良いフィギュアとなっている。

低価格でハイクオリティなフィギュアを手がける恋恋から、新たにビキニタイプの水着を着たトラ娘が登場。布面積が控えめなマイクロビキニ風の水着に黄色のパーカーを組み合わせており、スポーティな雰囲気を感じさせる彼女を全高265mmで表現している。

本製品の特徴は、1/6スケールのサイズでありながら1万円を切る価格帯である点だ。八重歯を少し見せる元気いっぱいの表情や、ニッコリ笑顔の差し替えパーツ、すべすべ肌加工などが、価格以上の満足感を与えてくれるフィギュアとなっている。

なお難点があるとすれば、「あみあみ」でしか取り扱いがないほか、予約期限が明確となっていないため、早期に受付終了する可能性があることだ。もし気になったのであれば早めの予約をおすすめする。

ユニオンクリエイティブ「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 結城美柑」

メーカー：ユニオンクリエイティブ 発売日：2026年1月 価格：39,600円 予約締切：8月18日23時59分まで

ユニオンクリエイティブより2026年1月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 結城美柑」。本製品は、アニメ「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「結城美柑」のスクール水着姿をフィギュア化したもの。

水着と言えばこちらも外せない、スクール水着姿でデキる妹ヒロイン「結城美柑」が登場。水着の肩ひもを手に持ち、今まさに脱ごうとしている瞬間なのか、着用する途中なのか、どちらなのかドキドキさせられるワンシーンで立体化されている。

あどけない表情でこちらを見つめる美柑や、水着の隙間から覗く素肌、ピッチリと密着した水着など、魅惑的な表現が満載であるほか、全高約330mmのビッグサイズで造形されているため、存在感が抜群なフィギュアに仕上がっている。

なお本製品の予約期限は「8月18日23時59分まで」と猶予が少なくなっている。もし気になった場合には早めの予約をおすすめする。

ユニオンクリエイティブ「『はにかみ彼女』水澄華実 水着ver.」

メーカー：ユニオンクリエイティブ 発売日：2026年2月 価格：25,300円 予約締切：8月29日23時59分まで

ユニオンクリエイティブより2026年2月に発売予定の1/6スケールフィギュア「『はにかみ彼女』水澄華実 水着ver.」。本製品は、イラストレーターのピロ水氏が手がけるオリジナルコンテンツ「はにかみ彼女」より水着姿の「水澄華実」をフィギュア化したもの。

柔らかな笑みを浮かべながらも、どこか恥じらいを感じさせる繊細な表情は、彼女の魅力をそのままに立体化しており、風にふわりと舞う髪の毛の造形は細部まで造り込まれ、ボリュームを感じられる仕上がりとなっている。

ピロ水氏が描くオリジナルキャラクター「水澄華実」が、女性の魅力を感じさせる水着姿でフィギュア化。風になびく躍動感のある髪の毛や、どこか恥ずかしそうな表情、水着に収まりきらず少しはみ出している豊満な胸など、魅力的な表現が多彩に盛り込まれている。

続々と発売される水着フィギュア！今後登場予定の製品にも要注目！

今回紹介した5製品のフィギュアはいかがだっただろうか。

本稿で紹介しきれなかったが、「PSO2es」「ロシデレ」「閃乱カグラ」など、ゲームやアニメ作品から様々なキャラクターが多彩な水着姿で発売予定となっている。

まだまだ水着の美少女フィギュアは登場しているので、好みのものがあるか、色々と調べてチェックしてみてほしい。

ホビージャパンより2026年3月～4月発売予定「PHANTASY STAR ONLINE 2 es アフタル［サマーバケーション］」

フリューより2026年3月～4月発売予定「TENITOL TALL アーリャ / 周防有希 うしさんver.」

グッドスマイルアーツ上海より2026年5月発売予定「セントルイス 水着Ver.」（予約期限は過ぎているが、一部店舗にて予約受付中）

ハニーハニーより2026年7月発売予定「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 雪泉 水着 Ver.」

ハニーハニーより2026年7月発売予定「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 飛鳥 水着 Ver.」

また先日7月27日に行なわれたイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」では、「メガニケ」「ブルアカ」「マケイン」など、新作水着フィギュアの彩色見本や原型が続々と発表・展示されており、今後の情報に目が離せない状況となっている。こちらにも要注目だ。

AMAKUNIより「勝利の女神：NIKKE マスト・パイレーツハート」

コトブキヤより「勝利の女神：NIKKE アニス：スパークリングサマー」

PROOFより「勝利の女神：NIKKE ヘルム：アクアマリン」

ゴールデンヘッド＋より「ブルーアーカイブ セリカ（水着）」

フリーイングより「アズールレーン 信濃 Anniversary Swimsuits Ver.(仮)」

フリーイングより「アズールレーン ニュージャージー Anniversary Swimsuits Ver.(仮)」

アニプレックスより「負けヒロインが多すぎる 八奈見杏奈 スクール水着Ver.」

昨今の美少女フィギュア業界は、新規メーカーや海外メーカーの参入や、イラストレーターのオリジナルイラストが続々とフィギュア化されるなど、ますます盛り上がりを見せている。今後も水着に限らず、様々な衣装で立体化される美少女フィギュアの動向に注目していきたい。

