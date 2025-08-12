TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­
¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤³¤ÎÊÕ¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸å¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÄÉ¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×

ÃËÀ­¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£