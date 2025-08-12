息子の幼稚園でシングルマザーのナオミと仲良くなった里香。ある日、里香がホストクラブに通っているという根も葉もない噂が幼稚園中に広がり、ナオミだけはかばってくれたけれど…■変な噂を流されて…ナオミさんのおかげで、ひとりぼっちの懇親会にはならずに済みました。その日の夜、ナオミさんから「噂の出所がわかった」とメッセージが。■夫が浮気している…？里香はさっそくその日の夜、夫を問い詰めることに。

誰と？ と聞くと「会社の人だよ」と武吉。里香が「開き直るんだ…」というと「何もないっていってるだろ」と夫。そんな武吉の態度に里香は傷つきました。武吉のことを信じられず数日が過ぎた頃、里香は武吉に話があるといわれ…武吉はなにかを知っている…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年6月23日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者からはナオミを疑う声が続出今回は里香のママ友・ナオミを怪しむコメントばかりでした。

・あれですよね、美人ママさんが里香さんを孤立させて唯一の味方として家に入り込んで、そのうち旦那と顔見知りになって、奪おうと思っていますよね。



・里香の変な噂を流してるのは、絶対にナオミ本人だろう。旦那を狙っての行動だと思う。率先して里香の変な噂を教えているんだから。自分が不利になるような動きをせずに、夫婦間で離婚させるように持って行っているんだろうけど、どうせナオミがやっているといつかはバレてしまうよ。



・犯人は良い人のフリして近付くから怖い。



・あ〜どんどん、ナオミの術中に嵌っていってるね、里香さん。里香さんの方は、旦那との話し合いの時には感情的にならないようにしないと、ナオミさんの思う壺だからね。里香さん夫婦が離婚にならないように願ってます。



・自分の思い通りに人をコントロールして欲しいものを手中に収めようとするなんて人として最低。



・いろいろ庇ってくれるママ友さんに操られてますね。ママ友さんから情報入ってきてるから、怪しいと思えないくらい追い込れてるから歯痒いです。時間を間違えて伝えられたメモ、保育園のは園長先生やほかのママ友さんに見せたり、ネット中傷やご主人の浮気疑惑は警察に相談して被害届出してもいいのでは。バツイチみたいだから、このままでは相手の思うつぼ。フレネミーですよ、彼女は。



・よく考えたら証拠はその写真とナオミさんの言葉だけだったのですが、不穏な空気が流れ始めて来ました。やっぱりこれ、ナオミさんの策略？ でも一体どういうことだろう。今までの心無い誹謗中傷もまさか…。ただ、ナオミさんに対する疑いが少しずつ浮上しつつある状態です。



・旦那さんの言葉を冷静に聞いてみてよ。開き直ってなんかいないよ。写真は並んで歩く写真のみで、腕を組んでホテルに入るところはナオミの言葉だけで写真は無いのでは？ っていうか、子どものいるシングルマザーがそんな時間になぜそこにいたかの方が問題。旦那さんの話は最近の噂話や浮気疑惑はナオミが現れてから急に起こったことだと気付いたのでは？ もしそうなら、もっと冷静になって話し合って。もしかして、偶然を装って待ち伏せてナオミが旦那さんに声をかけて来たとかじゃないよね。



・一時は里香さんと武吉さんとの夫婦仲がどうなってしまうかと思いましたが、どうやら思わぬ展開に進んでいきそう。まずは仲直りできて良かったですけど、武吉さん、一体何を知っているのでしょう。そして、前回の話から怪しさ急上昇のナオミさんの正体とは…。

噂を流している犯人がナオミだとしたら、理由は何なのか？ 武吉は心当たりがあるようですが…(田辺香)